У Орбана резко обвинили Еврокомиссию из-за Трампа: что известно

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европейский Союз в неспособности наладить эффективный диалог с президентом США Дональдом Трампом по тарифам. Об этом пишет The Guardian.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

По словам Сийярто, Европейская комиссия не была готова к введению пошлин по Трампу и не смогла провести необходимые переговоры. Венгерский министр убежден, что Еврокомиссия мешает ЕС в разработке ответных мер.

Министр заявил, что Венгрия имела "конкретное предложение" для переговоров с Соединенными Штатами, которое касалось автомобильной промышленности. Она предполагала одностороннее снижение пошлин ЕС на импорт автомобилей для создания положительного имиджа перед Трампом. Однако эта инициатива была проигнорирована Европейской комиссией.

"Эти сложные времена отчетливо демонстрируют, что институты в Брюсселе не способны действовать эффективно", — подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что Венгрия не может вести переговоры с США, поскольку торговля является компетенцией Европейской комиссии. Однако сейчас продолжаются консультации по более широким "рамкам двустороннего сотрудничества", включающим экономические вопросы.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия поддерживает "очень хорошие отношения" с администрацией Трампа.

Напомним, что 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импортные товары в США на сумму не менее 10%. Эти тарифы вступят в силу 9 апреля.

"Комментарии" уже писали, что почти 70 стран обратились в официальный Вашингтон с просьбами помочь восстановить баланс в мировой торговле после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин. Такое заявление в эфире Fox News сделал министр финансов Скотт Бессент.