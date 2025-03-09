У Орбана резко высказались в адрес Польши и ЕС: при чем здесь миротворческие намерения Трампа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу и другие страны Европейского Союза в том, что они, по его мнению, препятствуют "мирным инициативам" президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем посту в Facebook.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

"Они считают, что это продолжение войны, мы же считаем это путем к миру. Они думают, что это только разрушение и убийства, мы убеждены, что это установление мира. И сейчас есть реальный шанс на мир: мирные усилия Дональда Трампа могут увенчаться успехом. Жаль, что польское правительство, вместе с другими представителями Брюсселя, пытается.

Министр иностранных дел Венгрии подчеркнул, что большинство стран мира, в том числе США и Венгрия, поддерживают идею мирных переговоров, в то время как Польша и другие государства ЕС занимают позицию, способствующую продолжению конфликта.

Также после встречи с американским сенатором Марком Рубио Сийярто отметил, что некоторые европейские страны якобы создали заговор против мирного плана Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Министр приветствовал то, что администрация США, "несмотря на все трудности и разногласия", держится на своей позиции, что война между Россией и Украиной не должна продолжаться.

"Мы также пришли к согласию, что распространение идеи, будто война должна продолжаться как можно дольше, является не только непродуманной стратегией, но и очень опасной позицией. Чем дольше продолжается этот конфликт, тем больше риск эскалации, особенно в нашем регионе", — добавил Сийярто.

Кроме того, Венгрия продолжает выступать за мирные инициативы, поддерживая дипломатические усилия, направленные на прекращение боевых действий. Сийярто указал, что важность достижения мира в Украине не только имеет стратегическое значение для Европы, но и может уменьшить вероятность дальнейшей эскалации конфликта, влияющего на безопасность всего континента.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявления Москвы о возможной атаке Украины на "Турецкий поток". Он заявил, что какие-либо действия, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность, должны рассматриваться как нарушение суверенитета.