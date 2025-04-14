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У Орбана выступили против размещения военных миссий в Украину и ограничения на импорт энергоносителей из РФ

Глава МИД Венгрии заявил, что его страна не виновата в войне в Украине

сегодня, 17:30
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Клименко Елена

Будапешт выступает против проведения военных обучающих миссий Евросоюза на украинской территории и категорически не соглашается с идеей введения новых ограничений на импорт энергоносителей из РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

У Орбана выступили против размещения военных миссий в Украину и ограничения на импорт энергоносителей из РФ

Петер Сийярто. Фото: Reuters

По словам Сиярто, в настоящее время ведутся переговоры о проведении неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Украине в мае. В рамках этого обсуждения предложено расширить объем военной помощи Киеву до 40 миллиардов евро, включая поставки 2 миллиона снарядов. Однако венгерский дипломат подчеркнул: участие в таких инициативах будет добровольным, и Венгрия пока не планирует приобщаться.

Отдельно он подчеркнул, что страна категорически против размещения военных инструкторов ЕС в Украине.

"Мы четко обозначили нашу позицию: такая миссия должна действовать исключительно за пределами Украины. Для Венгрии это принципиальная красная линия", — заявил Сиярто.

Относительно энергетики глава МИД Венгрии отметил, что страна не поддержит санкции против закупок энергоносителей из России, а также ограничения, касающиеся ядерной отрасли.

"Мы не будем поддерживать такие меры, особенно учитывая, что США даже ведут диалог с Россией. Президент Байден разговаривает с Путиным телефоном, а представители обеих стран продолжают посещать друг друга", — подчеркнул дипломат.

Сиярто также добавил, что Венгрия обеспечивает самые низкие тарифы на коммунальные услуги в Европе и подчеркнул, что ответственность за войну лежит не на Будапеште.

Портал "Комментарии" писал , что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европейский Союз в неспособности наладить эффективный диалог с президентом США Дональдом Трампом по тарифам.



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