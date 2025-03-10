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У Орбана заявили, что не поддерживают "сохранение Украины", однако есть нюанс

Будапешт не поддерживает поставки оружия Украине, ссылаясь на свою "нейтральную" позицию и желание сохранить стабильные связи с Россией.

сегодня, 11:25
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Клименко Елена

Правительство Венгрии на своей официальной Facebook-странице высказалось против идеи "сохранения Украины", однако позже удалило этот пост. Об этом сообщает Telex.

У Орбана заявили, что не поддерживают "сохранение Украины", однако есть нюанс

Виктор Орбан. Фото: Reuters

В публикации правительства говорилось, что Европейский Союз намерен "сохранить Украину", финансировать ее армию и государство, а также содействовать ее развитию. В конце сообщения прописными буквами было написано: "Этого не должно произойти".

У Орбана заявили, что не поддерживают ”сохранение Украины”, однако есть нюанс - фото 2

Однако впоследствии правительство удалило этот пост.

Согласно информации Telex, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на ежегодном открытии Венгерской торгово-промышленной палаты, отметил, что вопрос "сохранения Украины" ЕС имеет столь большое значение, что может повлиять на будущее Венгрии как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. По этой причине он инициировал опрос среди граждан по этому вопросу.

Во время войны России против Украины отношения между Киевом и Будапештом значительно ухудшились. Венгрия выступала против поставок оружия Украине, ссылаясь на свою "нейтральную" позицию и желание сохранить стабильные связи с Россией. Будапешт также не раз блокировал некоторые санкции Европейского Союза против России.

Портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу и другие страны Европейского Союза в том, что они, по его мнению, препятствуют "мирным инициативам" президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем посту в Facebook. Он подчеркнул, что большинство стран мира, в том числе США и Венгрия, поддерживают идею мирных переговоров, в то время как Польша и другие государства ЕС занимают позицию, способствующую продолжению конфликта.



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Источник: https://telex.hu/belfold/2025/03/09/magyarorszag-kormany-ukrajna-europai-unio
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