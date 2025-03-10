Правительство Венгрии на своей официальной Facebook-странице высказалось против идеи "сохранения Украины", однако позже удалило этот пост. Об этом сообщает Telex.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

В публикации правительства говорилось, что Европейский Союз намерен "сохранить Украину", финансировать ее армию и государство, а также содействовать ее развитию. В конце сообщения прописными буквами было написано: "Этого не должно произойти".



Однако впоследствии правительство удалило этот пост.

Согласно информации Telex, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на ежегодном открытии Венгерской торгово-промышленной палаты, отметил, что вопрос "сохранения Украины" ЕС имеет столь большое значение, что может повлиять на будущее Венгрии как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. По этой причине он инициировал опрос среди граждан по этому вопросу.

Во время войны России против Украины отношения между Киевом и Будапештом значительно ухудшились. Венгрия выступала против поставок оружия Украине, ссылаясь на свою "нейтральную" позицию и желание сохранить стабильные связи с Россией. Будапешт также не раз блокировал некоторые санкции Европейского Союза против России.

Портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу и другие страны Европейского Союза в том, что они, по его мнению, препятствуют "мирным инициативам" президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем посту в Facebook. Он подчеркнул, что большинство стран мира, в том числе США и Венгрия, поддерживают идею мирных переговоров, в то время как Польша и другие государства ЕС занимают позицию, способствующую продолжению конфликта.