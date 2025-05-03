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У Орбана жестко ответили на претензии Зеленского и выдвинули категорическое условие

Глава венгерского МИД посоветовал Зеленскому изменить тон в отношении стран ЕС

3 мая 2025, 22:10
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Клименко Елена

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что официальный Будапешт блокирует процесс вступления нашего государства в ЕС. По его словам, украинский лидер должен смириться с мнением о том, что все венгры имеют право высказать свое мнение по поводу ускоренного вступления Украины в ЕС.

У Орбана жестко ответили на претензии Зеленского и выдвинули категорическое условие

Фото: из открытых источников

"Потому что факт остается фактом: Украина хочет присоединиться к интеграции, членом которой мы являемся, а не наоборот... Так что и тон голоса в Киеве должен быть выбран соответствующий", — написал Сиярто на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Сийярто заявлял, что Украина не готова к вступлению в ЕС из-за продолжающейся войны и нарушения прав национальных меньшинств, в том числе венгерской общины в Закарпатье. Он отмечал, что расширение ЕС должно способствовать миру, а не приносить войну в Европу. Также он подчеркивал, что Венгрия не поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, пока не будут выполнены условия, в частности, в отношении прав меньшинств.

Эти заявления вызвали критику со стороны украинских чиновников, в частности, президента Владимира Зеленского, который отмечал, что блокирование процесса вступления Украины в ЕС Венгрией является фактической поддержкой России. Он подчеркивал, что Украина выполнила все рекомендации Европейской комиссии и адаптировала законы в соответствии с выводами Венецианской комиссии.

Портал "Комментарии" писал, что во время встречи с журналистами президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в переговорах с Евросоюзом и открытии трех новых кластеров для Украины. Он отметил, что большинство стран-членов ЕС поддерживают это решение, за исключением Венгрии.



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Источник: https://www.facebook.com/100047499063575/posts/1210771483849476/?rdid=l5asYyicywbXsIFB
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