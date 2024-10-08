У Путина есть план, как оставить Украину без поддержки ЕС: Боррель сделал заявление

Россия усиливает дестабилизационную деятельность на территории Европейского Союза, пытаясь тем самым лишить Киев такой необходимой поддержки западных партнеров. Тем не менее, ЕС как никогда объединён вокруг идеи помощи украинскому народу. Поэтому все планы Кремля потерпят крах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Отмечается, в ЕС зафиксировали рост широкого спектра действий, направленных против Евросоюза и его государств-членов, включая кибератаки, информационные манипуляции и кампании вмешательства, случаи поджогов, вандализма и саботажа, в том числе против критической инфраструктуры, а также инструментализацию миграции и другие деструктивные действия.

По словам топ-дипломата ЕС, Россия также продолжает нарушать спутниковую связь, европейское воздушное пространство и осуществлять физические нападения на людей на территории Евросюза, говорится в заявлении.

"Эти злонамеренные действия являются частью широкой скоординированной гибридной кампании, направленной Россией на раскол нашего общества, дестабилизацию и ослабление ЕС и его государств-членов, нашей устойчивости, а также на подрыв нашей поддержки Украины и ее способности к самозащите. Это не удастся: мы будем действовать объединенно и решительно, чтобы противодействовать этой деятельности и привлечь виновных к ответственности. Наша поддержка Украины будет оставаться твердой и непоколебимой столько, сколько потребуется", – отметил Боррель.

Читайте также на портале "Комментарии" — в интервью газете 20 Minutos высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что война в Украине закончилась бы через 15 дней, если бы западная помощь Украине прекратилась.



