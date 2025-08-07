У украинцев изменилась вера во вступление Украины в ЕС: какие результаты

Более половины украинцев все еще верят, что страна станет членом Европейского Союза в ближайшее десятилетие. В то же время, уровень оптимизма относительно быстрого вступления в ЕС снижается второй год подряд. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией Gallup.

Большинство украинцев верят в скорейшее вступление страны в ЕС. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Gallup, 52% украинцев ожидают, что Украина присоединится к Европейскому Союзу в течение следующих 10 лет. Хотя это большинство, однако этот показатель самый низкий за все годы после начала полномасштабной войны в 2022 году. Для сравнения, в 2022–2023 годах в скорейшее вступление в ЕС верили 73% украинцев.

Еще 16% респондентов считают, что присоединение Украины к ЕС состоится в период от 10 до 20 лет, а 5% ожидают членства через 20 лет и более. Кроме того, 18% опрошенных вообще не верят, что Украина когда-нибудь станет членом ЕС. Это также самый высокий показатель за последние годы.

В случае с Североатлантическим альянсом уровень скепсиса еще выше. Только 32% украинцев ожидают, что вступление в НАТО состоится в ближайшие 10 лет. Это вдвое меньше, чем год назад, когда в такой сценарий верили 69% украинцев. Во вступление на протяжении 10–20 лет верят 17%, более 20 лет – 8%, а 33% украинцев считают, что НАТО для Украины останется недостижимой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы резко разочаровались по поводу жизни в ЕС. Менее половины украинцев верят, что страна будет через 10 лет преуспевающим членом Евросоюза.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия может изменить свое отношение к членству в Европейском Союзе.