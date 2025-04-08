Удар под дых Трампу: ЕС планирует отказаться от кредитных карт Visa и MasterCard

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Ткачик Олеся
Начали распространяться слухи, что Европейский центральный банк выступил с инициативой, чтобы Евросоюз отказался от американских финансовых и платежных систем. Речь идет о кредитных картах Visa, MasterCard, American Express, Diners Club а также системах оплаты PayPal и Alipay, контролируемых США и Китаем.
Visa и MasterCard
Кроме того, по его словам, хорошую репутацию имеют карты American Express, Diners Club, Discover. Также существует японская кредитная карта JCB (Japan Credit Bureau).
При этом в ЕС своих собственных кредитных карт вообще не существует. Разве что депозитные, а не кредитные карты Maestro, с подобным логотипом как у MasterСard и Banc Contact, подчеркивает эксперт.
Впрочем, по словам Демчука, Business Today подтвердило информацию о намерениях европейцев стать более независимыми от США.
В сообщении издания, в частности, говорится, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступая на "The Pat Kenny Show" призвала к платежной революции в Европе — нарушающей зависимость Европы от платежных платформ США и Китая, таких как Visa, Mastercard, PayPal и Alipay.
По словам Лагард, речь идет о своеобразном "марше к независимости". Она сказала, что Европа должна создать свою альтернативу для обеспечения финансового суверенитета.
Полностью объединенный рынок капитала, добавила Лагард, может проложить путь к более глубокой фискальной интеграции — с потенциальной добавленной стоимостью до 3 триллионов евро в год.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет, чтобы Европа платила США репарации.
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