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Удар под дых Трампу: ЕС планирует отказаться от кредитных карт Visa и MasterCard

Лагард призвала к проведению платежной революции в Европе

сегодня, 10:03
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Ткачик Олеся

Начали распространяться слухи, что Европейский центральный банк выступил с инициативой, чтобы Евросоюз отказался от американских финансовых и платежных систем. Речь идет о кредитных картах Visa, MasterCard, American Express, Diners Club а также системах оплаты PayPal и Alipay, контролируемых США и Китаем.

Удар под дых Трампу: ЕС планирует отказаться от кредитных карт Visa и MasterCard

Visa и MasterCard

"С первого момента, как только на глаза попала эта весть, подумалось, что это лютый фейк. Тем более что инициативу приписывают президенту Европейского центрального банка Кристине Лагард. Кому, как ни госпоже Лагард хорошо известно, что все европейцы (подавляющее большинство европейцев) пользуются MasterСard и Visa", — отметил политический обозреватель Ростислав Демчук.

Кроме того, по его словам, хорошую репутацию имеют карты American Express, Diners Club, Discover. Также существует японская кредитная карта JCB (Japan Credit Bureau).

При этом в ЕС своих собственных кредитных карт вообще не существует. Разве что депозитные, а не кредитные карты Maestro, с подобным логотипом как у MasterСard и Banc Contact, подчеркивает эксперт.

Впрочем, по словам Демчука, Business Today подтвердило информацию о намерениях европейцев стать более независимыми от США.

В сообщении издания, в частности, говорится, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступая на "The Pat Kenny Show" призвала к платежной революции в Европе — нарушающей зависимость Европы от платежных платформ США и Китая, таких как Visa, Mastercard, PayPal и Alipay.

По словам Лагард, речь идет о своеобразном "марше к независимости". Она сказала, что Европа должна создать свою альтернативу для обеспечения финансового суверенитета.

Полностью объединенный рынок капитала, добавила Лагард, может проложить путь к более глубокой фискальной интеграции — с потенциальной добавленной стоимостью до 3 триллионов евро в год.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет, чтобы Европа платила США репарации.




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Источник: https://www.facebook.com/rostyslav.demchuk/posts/pfbid0SXfazCpsjkLidB48DDSQZ4xk6NgM1TPbFWgqh4LHZfPLgkmPu7n2osSaJ9hB96Sql
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