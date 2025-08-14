Удары ВСУ по газопроводу "Дружба" повлекли за собой истерику в Сийярто: громкое заявление

Венгрия резко отреагировала на атаку украинских беспилотников по нефтепроводу "Дружба", которая произошла ночью 13 августа в городе Унеча Брянской области РФ. Цель удара — распределительная станция, являющаяся частью российской энергетической инфраструктуры, в том числе системы "Транснефти", поставляющей нефть в Европу, включая Венгрию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Венгрии в очередной раз выразило обеспокоенность из-за атак на энергетические объекты, имеющие критическое значение для страны. В заявлении МИД отмечается, что нефтепровод "Дружба" имеет ключевое значение для энергетической стабильности Венгрии.

Глава МИД Петер Сиярто заявил, что Будапешт поставляет Украине электроэнергию и поддерживает ее в обеспечении энергетической безопасности, поэтому "атаки на объекты, важные для Венгрии, неприемлемы".

"Последнее нападение Украины на нефтепровод 'Дружба', которое обеспечивает поставки нефти в нашу страну, особенно возмутительно", — отметил Сиярто.

Он также обратился в Киев с призывом прекратить обстрелы энергетической инфраструктуры РФ, прямо или косвенно влияющей на безопасность энергоснабжения Венгрии. По словам министра, Венгрия не является стороной конфликта, поэтому "не должна нести вреда от атак на энергетические маршруты".

