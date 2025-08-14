logo

BTC/USD

121841

ETH/USD

4776.98

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Удары ВСУ по газопроводу "Дружба" повлекли за собой истерику в Сийярто: громкое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Удары ВСУ по газопроводу "Дружба" повлекли за собой истерику в Сийярто: громкое заявление

В ночь на 13 августа украинские беспилотники поразили нефтеперекачивающую станцию "Дружбы" в российской Унече, Брянская область.

14 августа 2025, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Венгрия резко отреагировала на атаку украинских беспилотников по нефтепроводу "Дружба", которая произошла ночью 13 августа в городе Унеча Брянской области РФ. Цель удара — распределительная станция, являющаяся частью российской энергетической инфраструктуры, в том числе системы "Транснефти", поставляющей нефть в Европу, включая Венгрию.

Удары ВСУ по газопроводу "Дружба" повлекли за собой истерику в Сийярто: громкое заявление

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Венгрии в очередной раз выразило обеспокоенность из-за атак на энергетические объекты, имеющие критическое значение для страны. В заявлении МИД отмечается, что нефтепровод "Дружба" имеет ключевое значение для энергетической стабильности Венгрии.

Глава МИД Петер Сиярто заявил, что Будапешт поставляет Украине электроэнергию и поддерживает ее в обеспечении энергетической безопасности, поэтому "атаки на объекты, важные для Венгрии, неприемлемы".

"Последнее нападение Украины на нефтепровод 'Дружба', которое обеспечивает поставки нефти в нашу страну, особенно возмутительно", — отметил Сиярто.

Он также обратился в Киев с призывом прекратить обстрелы энергетической инфраструктуры РФ, прямо или косвенно влияющей на безопасность энергоснабжения Венгрии. По словам министра, Венгрия не является стороной конфликта, поэтому "не должна нести вреда от атак на энергетические маршруты".

Как уже писали "Комментарии", 15 августа на военной базе в Аляске запланирована встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Как отметил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg TV, действующий американский президент намерен использовать санкции в качестве главного козыря в переговорах с российским лидером.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/1285542203039070?ref=embed_post
Теги:

Новости

Все новости