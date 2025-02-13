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"Украина финансирует российскую армию": Фицо поразил циничное заявление

Ранее Фицо сделал еще одно противоречивое заявление, обвинив Украину в причастности к кибератаке на медицинскую страховую компанию в Словакии.

сегодня, 13:40
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Клименко Елена

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал скандальное заявление, обвинив Украину в якобы финансировании российской армии, покупая газ у страны-агрессора.

"Украина финансирует российскую армию": Фицо поразил циничное заявление

Роберт Фицо. Фото: Reuters

"Европа покупает газ у России и перепродает его Украине. Не беспокоит ли это Европу, что таким образом украинцы поддерживают российскую армию?", — заявил Фицо.

Он также призвал к общественной реакции и введению ограничений по этому вопросу.

Напомним, что ранее Фицо сделал еще одно противоречивое заявление, обвинив Украину в причастности к кибератаке на медицинскую страховую компанию в Словакии, что было решительно отвергнуто Министерством иностранных дел Украины.

Премьер-министр Фицо также предусмотрел Украине значительные трудности на пути к евроинтеграции и утверждал, что Украина никогда не вступит в НАТО, а также может потерять часть своих территорий. Он считает, что Украина стала жертвой Запада в этой войне с Россией.

Недавно стало известно, что Фицо также угрожает прекратить транзит газа через Словакию в Украину, считая, что имеет "нравственное право" это сделать после того, как Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию с начала 2025 года.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Словакии Роберт Фицо 10 февраля сообщил, что обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой предоставить информацию о расходах средств USAID в его стране. Об этом Фицо сообщил на своей странице в Facebook. Он попросил Маска помочь "отделить полезные и выгодные проекты от вмешательства во внутренние дела Словакии".

"Считаю необходимым обратиться к вам с просьбой предоставить информацию о субсидиях и грантах, предоставленных неправительственным организациям, СМИ и отдельным журналистам, которые работают или работали на территории Словакии", — отметил премьер.



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