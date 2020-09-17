Украина может лишиться безвиза: известна причина

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Екатерина Белоброва
Евросоюз выразил свою обеспокоенность продвижением сомнительных руководителей на борьбу с коррупцией в Украине, и в связи с этим объявил об угрозе приостановления действия безвизового режима со странами в своем составе. Об этом сообщила евродепутат и заместитель главы Делегации парламентского комитета сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной Виола фон Крамон на своей странице в Twitter.
Так, согласно ее позиции, украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и добропорядочности, к выбору главы Специальной антикоррупционной прокуратуры.
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