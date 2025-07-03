Украина может остаться без преданного друга в Еврокомиссии: что происходит

Европейский парламент готовится рассмотреть вотум недоверия президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, сообщает Euronews.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Инициатором этой инициативы стал ультраправый депутат из Румынии Георг Пипер, лидер партии "Альянс за единство румынов" (AUR), входящей во фракцию "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР).

На прошлой неделе Пиперя подал прошение о вотуме недоверия, которое сначала поддержали 74 депутата. Хотя некоторые из них отозвали подписи, количество подписавшихся возросло до 79 — достаточно для рассмотрения вопроса в парламенте.

Причиной инициативы стали разоблачения тайной переписки фон дер Ляен с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой в ходе переговоров по закупке вакцин от COVID-19. Кроме того, она обвиняется в возможном нецелевом использовании средств после пандемии и в продвижении "зеленой политики" из-за финансирования неправительственных организаций.

Президент Европарламента Роберта Мецола сообщила, что инициатива соответствует Регламенту ЕП и будет обсуждена 7 июля, а голосование состоится 10 июля в Страсбурге. Для принятия вотума недоверия требуется 361 голос из 720.

Несмотря на это, вероятность поддержки недоверия низка. Пипер считает, что большинство депутатов продолжит поддерживать фон дер Ляен, хотя и имеет определенные претензии к ее политике. Однако, он надеется, что этот шаг станет началом серии подобных инициатив в будущем.

Как уже писали "Комментарии", вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил обеспокоенность в связи с тем, что Соединенные Штаты временно приостановили передачу боеприпасов и ракет Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве, подчеркивая, что это решение вызывает тревогу как в Польше, так и среди европейских союзников.