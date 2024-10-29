Украина не замерзнет: какое решение в преддверии зимы принял ЕС

Украина и Европейский Союз договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии зимой до 2,1 ГВт. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Импорт электроэнергии. Фото из открытых источников

"С 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Также Украина дополнительно будет иметь возможность на гарантированные 250 МВт мощности перетоков из Евросоюза в режиме аварийной помощи.

Читайте также на портале "Комментарии" — в 2025 году возможно повышение тарифа на электроэнергию. Председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал, на сколько может вырасти стоимость и когда возможно введение нового тарифа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Новости Live.

Повышение тарифа на электроснабжение возможно уже в мае 2025 года. Новая стоимость, вероятна, 4,7 грн за кВт. Он отметил, что тарифы на свет для населения значительно ниже, чем оптовые тарифы. Поэтому формируется дефицит на рынке электроэнергии.

“К этому (тарифу, — ред.) еще нужно добавить налог на добавленную стоимость, еще два тарифа на передачу электроэнергии сетям "Укрэнерго" и распределение сетями облэнерго", — отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует.



