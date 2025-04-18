"Украина никогда не интересовала Трампа": в Чехии ответили на радикальное заявление Рубио

Украина еще месяц назад согласилась на американскую инициативу по прекращению огня, однако Россия продолжает терроризировать мирное население своими атаками. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о возможном сворачивании мирных инициатив Вашингтона, если в ближайшие дни не будет реальных перспектив для завершения войны, пишет издание Ceske Noviny.

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По словам Липавского, Европа сейчас готовится к любому развитию событий, в том числе и к потенциальным переговорам по миру.

"Пока этого не произошло — мы будем стоять бок о бок с Украиной, оказывая ей помощь для защиты от российского террора", — подчеркнул дипломат.

В соцсети X Липовский также поделился отрывком своего интервью на CNN Prima News, где подчеркнул, что Россия до сих пор не отреагировала ни на одну из инициатив, предложенных США.

"И это не удивительно. Они все еще считают, что способны реализовать свои военные амбиции", — подчеркнул глава МИД Чехии.

В свою очередь депутат Европарламента Ян Фарский в комментарии на X раскритиковал подход Трампа: "Изначально было понятно — Украина не входит в круг его интересов. Ему безразлично украинские жизни или сохранение международного порядка". Он добавил, что Трамп рассматривает Украину исключительно в качестве источника выгоды для Соединенных Штатов. Для него важны только бизнес-интересы и ресурсы. И это глава Белого дома демонстрировал с самого начала — не считаясь с человеческими потерями или нарушениями международного права.

Как уже писали "Комментарии", вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "оптимистично настроен" для достижения мира в Украине. Такое заявление ближайшего соратника Трампа прозвучало после угроз госсекретаря США Марко Рубио выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине.