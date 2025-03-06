Украина останется без поддержки "Восточного щита", защищающего Евросоюз

На внеочередном заседании Европейского совета в Брюсселе планируется включение в итоговые выводы пункта по развитию проекта "Восточный щит", который направлен на укрепление оборонной инфраструктуры на восточных границах ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Саммит Евросоюза. Фото: Reuters

Туск подчеркнул, что "Восточный щит" является в первую очередь польским проектом, но все больше стран ЕС присоединяются к этой инициативе. Он отметил, что проект будет включен в официальные заключения Европейского совета как один из основных приоритетов.

"Мы достигли того, чего стремились на этом этапе. Выводы Европейского совета уже включают 'Восточный щит' как часть более широкой инициативы. Это не только польский проект, к нему присоединились Финляндия, Балтийские страны, а также многие другие государства, в частности Румыния, которые хотят быть частью этого плана для защиты восточной границы."

Премьер также отметил, что он "почти уверен", что вопросы создания "Восточного щита" и защиты восточных границ ЕС стали неоспоримыми приоритетами.

"Это предполагает не только поддержку в плане финансов, но и необходимую инфраструктуру со стороны ЕС", – добавил он.

Кроме того, Туск заявил о важности обсуждения увеличения присутствия европейских и натовских войск на границах с Россией и Белоруссией.

"Чтобы обеспечить безопасность другим, мы должны сначала обеспечить свою собственную безопасность. Поэтому первым шагом должно быть полное укрепление наших границ, особенно с Россией и Беларусью", — подчеркнул он.

Следует отметить, что проект "Восточный щит" не предусматривает участия Украины.

Дипломат одной из ключевых стран ЕС в интервью "Европейской правде" сообщил, что в настоящее время проект охватывает только страны Евросоюза, и вопрос о возможном присоединении Украины к нему в настоящее время не обсуждается.

Как уже писал портал "Комментарии", Бельгия решила отложить поставки истребителей F-16 в Украину до 2026 года, однако запчасти могут быть предоставлены уже в этом году.