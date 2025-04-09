Украина получила очередной транш от ЕС за счет росактивов: о какой сумме идет речь

Европейский Союз перечислил Киеву еще 1 млрд евро в рамках инициативы ERA. Средства от российских активов пойдут на приоритетные цели Украины. Такое заявление у себя в Telegram сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Евро. Фото из открытых источников

"Это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Средства направим на приоритетные расходы госбюджета", — написал глава украинского правительства.

По его словам, всего по программе ERA европейские союзники предоставили Украине 5 млрд евро.

Денис Шмыгаль сообщил, что о транше было объявлено во время его встречи с комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом в Брюсселе.

"Подчеркнул на встрече, что наш приоритет — полная конфискация замороженных российских суверенных активов, которые должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины. Уделили этому вопросу отдельное внимание", — рассказал Шмыгаль.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает наполнять Фонд восстановления за счет активов, конфискованных у российских компаний и подсанкционных лиц. Кабинет Министров принял решение о продаже облигаций на сумму 1,8 млрд. грн., а полученные средства пойдут на восстановление страны. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что это лишь часть масштабного плана по привлечению замороженных российских активов по всему миру.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



