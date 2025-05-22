Украина предложила Европейскому Союзу финансировать ВСУ с 2026 года, заявил министр финансов Сергей Марченко.

ВСУ может финансировать ЕС. Фото из открытых источников

Такое предложение украинский министр озвучил на встрече финансового блока Большой семерки в Канаде.

"Мы предлагаем участие партнеров в финансировании украинских Вооруженных сил и интеграции украинской армии в оборонную систему Европы. Расходы на обеспечение украинских Вооруженных сил по безопасности Европы будут составлять небольшую долю ВВП ЕС", — рассказал Сергей Марченко.

По словам министра, расходы по ВСУ можно распределить между странами, готовыми присоединиться к инициативе, и включить в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году российская армия добилась лишь незначительных территориальных успехов в Украине, несмотря на стремление Владимира Путина до конца года установить полный контроль над четырьмя украинскими областями — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Темпы наступления россиян на востоке Украины упали втрое по сравнению с концом 2024 года. Если тогда российские войска еженедельно продвигались примерно на 125 кв. км, то сейчас показатель упал до 41 кв. км в неделю.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что лишь 5-6% "бусифицированных" людей можно превратить в боеспособных солдат, рассказал народный депутат Георгий Мазурашу. "Участники боевых действий, которым я доверяю, говорят, что из 100% "бусифицированных" только 5-6% можно более-менее довести до какого-то боеспособного состояния, да и то не очень. Не могут люди, которые не способны воевать, выполнять те задачи, которые стоят перед Вооруженными силами Украины", — заявил он.