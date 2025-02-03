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Ткачик Олеся
С самого начала войны якобы было сразу понятно, что Украина не сможет победить Россию, заяви в интервью Neue Zürcher Zeitung премьер Венгрии Виктор Орбан.
Виктор Орбан
По его мнению, еще в феврале 2022 года Евросоюз должен был немедленно добиться прекращения огня в Украине и делать все для того, чтобы сразу начать переговоры.
Теперь же Орбан в очередной раз призвал к проведению переговоров, чтобы урегулировать конфликт между Украиной и РФ. По его мнению, без этих переговоров Украина якобы рискует стать Афганистаном от Евросоюза.
При этом венгерский премьер попытался объяснить, почему его страна и он сам выступает против санкций, которые вводят в отношении России.
Орбан напомнил, что Венгрия достигла договоренности с Европейской комиссией по вопросу энергетической безопасности в обмен на поддержание Будапештом антироссийских санкций.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что активно готовят переговоры между Украиной и РФ в Соединенных Штатах. При этом, как заявил спецпредставитель Трампа Кит Келлог, обе стороны должны пойти на компромиссы, чтобы остановить войну. В это контексте он добавил, что якобы президент Зеленский готов смягчить свою позицию относительно территориальных вопросов.
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