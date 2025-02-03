С самого начала войны якобы было сразу понятно, что Украина не сможет победить Россию, заяви в интервью Neue Zürcher Zeitung премьер Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан

"С самого начала было ясно, что победа Украины невозможна… Сегодня мы можем помочь Украине только перемирием и миром", — сказал венгерский премьер.

По его мнению, еще в феврале 2022 года Евросоюз должен был немедленно добиться прекращения огня в Украине и делать все для того, чтобы сразу начать переговоры.

Теперь же Орбан в очередной раз призвал к проведению переговоров, чтобы урегулировать конфликт между Украиной и РФ. По его мнению, без этих переговоров Украина якобы рискует стать Афганистаном от Евросоюза.

"Нам сейчас нужна дипломатия. Европейцы считают, что неправильно вести переговоры. Это абсурд! Это то, что вы должны делать на войне! В противном случае она будет продолжаться на уничтожение, и Украина станет Афганистаном Европейского Союза" – заявил Орбан.

При этом венгерский премьер попытался объяснить, почему его страна и он сам выступает против санкций, которые вводят в отношении России.

"Мы против санкций. За последние три года мы потеряли 19,5 млрд евро из-за того, что нам пришлось ограничить торговлю и цены на энергоносители выросли. Венгрия пострадала от санкций больше, чем Россия", — подчеркнул он.

Орбан напомнил, что Венгрия достигла договоренности с Европейской комиссией по вопросу энергетической безопасности в обмен на поддержание Будапештом антироссийских санкций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что активно готовят переговоры между Украиной и РФ в Соединенных Штатах. При этом, как заявил спецпредставитель Трампа Кит Келлог, обе стороны должны пойти на компромиссы, чтобы остановить войну. В это контексте он добавил, что якобы президент Зеленский готов смягчить свою позицию относительно территориальных вопросов.



