Украина приближается к вступлению в ЕС: Шмыгаль назвал крайнюю дату

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ключевая цель Украины не изменилась. Приоритет для нашего государства – это полноправное вступление в ЕС, что должно произойти не позднее конца 2025 года. К этому времени Киев должен быть готов стать членом ЕС, а дальше уже решение должны принимать партнеры. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского правительства сделал во время пресс-конференции.
Европейский Союз. Фото из открытых источников
Денис Шмыгаль сказал, что в сфере евроинтеграции Украина имеет "амбициозную цель".
Он отметил, что этому должна предшествовать "титаническая работа".
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Также издание "Комментарии" сообщало – как Украина будет возвращать украинцев из-за границы: Денис Шмыгаль назвал первые шаги. Денис Шмыгаль на конференции прокомментировал создание Министерства возвращения украинцев. По его словам, новое министерство будет сосредоточено на вопросах находящихся за рубежом украинцев.
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