Украина приближается к вступлению в ЕС: Шмыгаль назвал крайнюю дату

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ключевая цель Украины не изменилась. Приоритет для нашего государства – это полноправное вступление в ЕС, что должно произойти не позднее конца 2025 года. К этому времени Киев должен быть готов стать членом ЕС, а дальше уже решение должны принимать партнеры. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского правительства сделал во время пресс-конференции.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Денис Шмыгаль сказал, что в сфере евроинтеграции Украина имеет "амбициозную цель".

"Мы хотим быть готовыми не позднее конца 2025 года к вступлению в ЕС", — отметил премьер.

"Но в целом стратегически мы понимаем, что наше вступление в Евросоюз должно быть неотъемлемой частью справедливого мира. Это, собственно, наша стратегическая цель", – добавил глава правительства.

Он отметил, что этому должна предшествовать "титаническая работа".

"Надо привести наше законодательство, все наши подзаконные акты – это десятки тысяч документов – в соответствие с директивами и правилами ЕС. В этом заключается сейчас большой объем технической работы", – сказал премьер-министр.

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Также издание "Комментарии" сообщало – как Украина будет возвращать украинцев из-за границы: Денис Шмыгаль назвал первые шаги. Денис Шмыгаль на конференции прокомментировал создание Министерства возвращения украинцев. По его словам, новое министерство будет сосредоточено на вопросах находящихся за рубежом украинцев.



