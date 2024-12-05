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Украина проигрывает войну: в ЕС откровенно заговорили о ситуации на фронте

В Европе признают, что Украина проигрывает войну

5 декабря 2024, 22:12
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Марьян Ощановский

Ситуация на фронте указывает на то, что Украина проигрывает войну против РФ, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Украина проигрывает войну: в ЕС откровенно заговорили о ситуации на фронте

Ситуация на фронте осложняется. Фото из открытых источников

Министр подчеркнул, что Россия сохраняет преимущество на фронте. По его мнению, приход к власти в США Дональда Трампа сделали ситуацию в Украине еще более неопределенной.

"Можно сказать, что Украина проигрывает войну. Мы имеем дело с результатами выборов в США, которые достаточно сильно все переворачивают, потому что мы знаем, что новый президент Дональд Трамп сделал заявления о том, как он относится к Украине и как он заставит стороны сесть. за стол переговоров", – заявил Рубен Брекельманс.

Министр добавил, что из-за более слабой позиции Украине придется пойти на значительные уступки во время мирных переговоров с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество попадающих на фронт бракованных мин не представляет системной угрозы для обороноспособности Украины, заявил народный депутат Федор Вениславский. По словам парламентария, информация, которую активно обсуждают в медиа эксперты и политики, может быть "спланированной информационной операцией против сектора безопасности обороны и производителей украинского вооружения".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении российские захватчики прорвались в населенный пункт Шевченко, который находится с фланга города. "Обстановка на участке Шевченко — Новотроицкое очень тяжелая. Россияне бросают на штурмы много живой силы. Россияне группами по 5-15 человек пытаются пробираться оврагами и балками вдоль железной дороги, пролезают по труднопроходимой местности. Таким маневром враг пытается обойти населенный пункт Шевченко, поэтому будет посылать больше живой силы, чтобы пробить коридор и обойти населенный пункт", — сообщил офицер ВСУ "Алекс".



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Источник: https://www.trouw.nl/politiek/brekelmans-niet-nu-maar-volgend-jaar-spreken-over-nieuwe-steun-voor-oekraine~b8d4eb08/?referrer=https://www.unian.ua/
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