Ситуация на фронте указывает на то, что Украина проигрывает войну против РФ, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Ситуация на фронте осложняется. Фото из открытых источников

Министр подчеркнул, что Россия сохраняет преимущество на фронте. По его мнению, приход к власти в США Дональда Трампа сделали ситуацию в Украине еще более неопределенной.

"Можно сказать, что Украина проигрывает войну. Мы имеем дело с результатами выборов в США, которые достаточно сильно все переворачивают, потому что мы знаем, что новый президент Дональд Трамп сделал заявления о том, как он относится к Украине и как он заставит стороны сесть. за стол переговоров", – заявил Рубен Брекельманс.

Министр добавил, что из-за более слабой позиции Украине придется пойти на значительные уступки во время мирных переговоров с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество попадающих на фронт бракованных мин не представляет системной угрозы для обороноспособности Украины, заявил народный депутат Федор Вениславский. По словам парламентария, информация, которую активно обсуждают в медиа эксперты и политики, может быть "спланированной информационной операцией против сектора безопасности обороны и производителей украинского вооружения".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении российские захватчики прорвались в населенный пункт Шевченко, который находится с фланга города. "Обстановка на участке Шевченко — Новотроицкое очень тяжелая. Россияне бросают на штурмы много живой силы. Россияне группами по 5-15 человек пытаются пробираться оврагами и балками вдоль железной дороги, пролезают по труднопроходимой местности. Таким маневром враг пытается обойти населенный пункт Шевченко, поэтому будет посылать больше живой силы, чтобы пробить коридор и обойти населенный пункт", — сообщил офицер ВСУ "Алекс".