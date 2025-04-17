Украина пытается избежать торговой войны с ЕС: почему она может вспыхнуть

Украинские дипломаты ведут активную работу, чтобы заключить новое прагматичное торговое соглашение с Европейским Cоюзом до истечения срока действия "торгового безвиза" в июне. При этом Киев настаивает на том, чтобы европейский партнеры относились к украинцам, как к будущим членам ЕС, а не как к третьей стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Торговый безвиз

Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил изданию, что Киев готов принять ограничения на чувствительные сельскохозяйственные продукты, такие как сахар, птица и яйца, при условии сохранения более широкого доступа к рынку.

При этом авторы публикации отмечают, "торговый безвиз" с ЕС должен быть поставлен на паузу 5 июня. При этом чиновники в Киеве опасаются возврата к ограничительным довоенным торговым условиям, если не будет согласован переходной режим, отмечает издание.

Украина предлагает модель частичной либерализации, которая сохранит открытый доступ для подавляющего большинства экспортных товаров, одновременно повторно вводя квоты на несколько политически чувствительных сельскохозяйственных продуктов.

Однако политическая чувствительность в нескольких странах ЕС замедляет прогресс – и повышает риск того, что торговые преференции прекратят свое действие без возможности отката.

Киев также настаивает на гибкости для защиты малых и средних экспортеров, особенно в таких нишевых секторах, как фрукты и овощи.

В качестве запасного варианта украинские переговорщики все еще предлагают продлить "торговый безвиз" до конца года, чтобы не оставить без внимания мелких экспортеров. Но совсем немного шансов, что этот вариант может быть реализован, поскольку официальные представители ЕС ранее исключили возможность продления.

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