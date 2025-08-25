Украина скоро потеряет мощного союзника в Евросоюзе: что происходит

На состоявшихся в октябре парламентских выборах в Чехии есть высокие шансы на победу популистской партии ANO во главе с бывшим премьер-министром и миллиардером Андреем Бабишем. В случае успеха, он может снова возглавить правительство страны, что существенно повлияет как на внутреннюю политику Чехии, так и на ее позицию по отношению к Украине.

Хотя Бабиш декларирует центристские взгляды, в его риторике не раз звучали антиукраинские заявления. В частности, в июне он выступил против поддержки украинских беженцев, призывая к ограничению помощи. Такая позиция вызывает озабоченность в контексте будущей внешней политики Чехии.

Согласно результатам опроса компании Ipsos, проведенного в конце июля – начале августа, партия ANO лидирует с 34,9% поддержки избирателей. Для сравнения, нынешняя правительственная коалиция СООО, состоящая из партий ODS, TOP 09 и KDU-ČSL, набирает 21,9%. Также в парламент может пройти праворадикальная SPD ("Свобода и прямая демократия") с 13%, известная своим евроскептицизмом и жесткой антиукраинской риторикой.

Главный вопрос – с кем Бабиш будет формировать коалицию. По мнению аналитиков, вероятным партнером может стать именно SPD. Эксперт Сергей Герасимчук в комментарии для "РБК-Украина" назвал этот вариант "худшим для всех". Лидер SPD Томио Окамура уже заявил, что в случае вхождения в правительство будет настаивать на проверке всех украинских виз и сокращении количества беженцев. По его словам, остаться в Чехии должны только те украинцы, которые работают на должностях, где невозможно найти чешских работников.

Впрочем, действующую коалицию еще рано списывать со счетов. Есть шансы на прохождение в парламент новых партий — в частности, "Чешской пиратской партии" и левого движения "Stačilo!". Их вступление в новую коалицию вместе с Spolu могло бы образовать противовес ANO. Но такая коалиция будет фрагментирована, что создаст трудности в принятии решений.

