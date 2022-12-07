Украина усиливает переговорные позиции в Брюсселе благодаря профессионализму опытных дипломатов – СМИ

Українське дипломатичне співтовариство отримало новий переговорний майданчик у Брюсселі для донесення позицій України щодо співпраці з Європейським Союзом та НАТО. Йдеться про приміщення Station Europe у Європейському кварталі Брюсселя, яке змогли отримати українські дипломати.

Україна посилює переговорні позиції у Брюсселі завдяки професіоналізму досвідчених дипломатів

Про це повідомив телеканал "Прямий" з посиланням одразу на кілька бельгійських ЗМІ, пише "Апостроф" .

Як зокрема відзначило Radio 1 з посиланням на Федеральну державну службу юстиції країни, приміщення Station Europe, яке нещодавно знаходилося в розпорядженні Європарламенту, передано Українському громадському хабу (громадська організація Ukrainian Civil Society Hub – UCSH). ГО було офіційно зареєстровано восени 2022 року за адресою Station Europe, Rue de Trèves 3, Ixelles, Brussels. Відповідні відомості містяться у відкритому реєстрі Федеральної державної служби юстиції Бельгії. З того часу Представництво України при ЄС дедалі частіше фігурує у ЗМІ як господар приміщення.

Керівник Представництва України при ЄС Всеволод Ченцов є постійним хедлайнером важливих подій, що відбуваються на території Station Europe, уточнює видання "Полеміка" .

Засновницями Українського громадського хаба є українські дипломатки Наталія Мельник (дружина Всеволода Ченцова) та Ірина Толкачова. Також у реєстраційних документах UCSH є громадянин Болгарії Явір Петров, який є топ-менеджером International Armored Group – одного з найбільших торговців зброєю у світі (докладніше – у цій публікації ). Федеральний реєстр містить номери диппаспортів пані Мельник та пані Толкачової, їх адреси в Брюсселі, адреса Петрова (він, до речі, живе по сусідству з подружжям Ченцовим-Мельник – їхні будинки розташовані поруч). Той факт, що громадську організацію заснували дипломати із дійсними службовими паспортами, є доказом підпорядкованості процедури завданням українського МЗС, вважають бельгійські джерела. Це підтверджують і у МЗС України. "Апостроф" .

Бельгійські ЗМІ вважають, що за посиленням української переговорної позиції у Брюсселі стоїть екс-президент Петро Порошенко, за каденції якого ці дипломати обіймали високі посади. Наталія Мельник перебувала на посаді першого секретаря Місії України при НАТО, а чоловік Ірини Толкачової Георгій Толкачов був виконувачем обов'язків глави Місії. Сама ж Ірина Толкачова в минулому працювала в посольстві України в США, а зараз тимчасово поєднує дипломатичну роботу в Брюсселі з комерційною діяльністю – вона є менеджером круїзної компанії Inflot Cruise and Ferry Ukraine. Всеволод Ченцов був послом України в Нідерландах, грав ключову роль у переговорах з боку України щодо міжнародного кримінального процесу у справі про збитий над Україною літак Malaysia Airlines (рейс MH17).

Бельгійські джерела вважають, що з огляду на великий досвід співпраці Мельник та її оточення з НАТО можна припустити, що її роль полягає у посиленні переговорної позиції України у спілкуванні з Альянсом. ЗМІ зазначають, що Наталія Мельник відома різкими висловлюваннями на адресу європейських політиків, які затягують процес воєнної допомоги Україні.

Нині в Україні існує внутрішньополітичне лобі, близьке до Петра Порошенка, яке вважає, що переговори щодо постачання зброї в Україну могли б бути ефективнішими. Бельгійські джерела вважають, що з огляду на попередній досвід тісної співпраці пані Мельник з НАТО можна припустити, що її нинішня роль полягає у посиленні переговорної позиції України у спілкуванні з Альянсом, зокрема у питаннях постачання зброї саме через майданчик Ukrainian Civil Society Hub .

Тут важливо згадати, що нещодавно екс-президент Петро Порошенко заявляв: час дипломатії спливає, і тепер найкращим дипломатом є збройні сили України, підтримані союзниками.

"Надаючи Україні танки, підтримуючи Збройні сили України, допомагаючи Україні, ви інвестуєте у власну безпеку", – закликав нещодавно союзників Петро Порошенко.

"Висока ймовірність створення додаткового каналу переговорів між Україною та офіційним Брюсселем, ключову роль у цьому процесі відіграватимуть наближені до Петра Порошенка дипломати. І цілком можливо припустити, що їхні зусилля будуть зосереджені на питаннях збільшення військової допомоги Україні", – вважають бельгійські джерела.



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