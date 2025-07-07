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Украина в большой опасности из-за Стармера и Макрона: на Западе назвали причину

Отношения между лидерами дали трещину из-за разных позиций в отношении главы США.

7 июля 2025, 08:40
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Клименко Елена

В отношениях между президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером появились первые признаки напряжения, которые могут поставить под угрозу единство так называемой "коалиции желающих" — группы стран, активно поддерживающих Украину. Об этом сообщает Politico.

Украина в большой опасности из-за Стармера и Макрона: на Западе назвали причину

Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, два французских чиновника признали, что эта коалиция потеряла четкий стратегический вектор, а часть ответственности за это возлагают на Лондон. В частности, они указывают на чрезмерную ориентацию Британии на США, которые до сих пор не предоставили обещанные гарантии безопасности Украины.

В британской столице, в свою очередь, не скрывают недовольства действиями Макрона, обвиняя его в том, что он, завершая свою каденцию, в основном заботится о собственном политическом наследии. Один из чиновников, знакомый с дипломатическими переговорами по Ирану, отметил, что французский президент пытается представить себя как миротворца на глобальной арене.

Ключевым источником разногласий, как считает Politico, разное отношение двух лидеров к Соединенным Штатам. Париж и Лондон, несмотря на координацию действий в отношении Украины, все чаще выражают взаимное раздражение из-за политики друг друга в отношении Дональда Трампа.

По словам французского эксперта, близкого к Макрону, Стармер демонстрирует максимальную осторожность в общении с Белым домом. А один из бывших британских дипломатов описал эту линию как "беззастенчиво гибкую, но необходимую", намекая на дипломатическую игру Лондона с Трампом.

Отдельным раздражителем стало потепление торговых отношений между США и Великобританией, которое произошло в результате недавнего соглашения между Стармером и Трампом о снижении пошлин. В Париже этим недовольны, ведь Франция продолжает находиться под американскими тарифами, наложенными на ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) прекратила открыто отчитываться об уровне смертности в стране. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что это может являться частью информационной кампании Кремля, направленной на сокрытие масштабных потерь личного состава армии РФ в войне против Украины.



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Источник: https://www.politico.eu/article/keir-starmer-emmanuel-macron-bromance-donald-trump-problem/
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