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Украинцам и молдаванам пора проснуться: что ждет Грузию уже этой осенью

Грузия все ближе к тому, что ее могут лишить безвиза

17 июля 2025, 11:33
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Кравцев Сергей

Уже с осени гражданам Грузии, вероятно, придется забыть о "безвизе" в шенгенскую зону. Это произойдет, если до 1 сентября провластная партия "Грузинская мечта" не выполнит восемь требований ЕС относительно соблюдения демократических норм и условий действующего безвизового режима с 2017 года. Об этом рассказал политолог Виктор Таран.

Украинцам и молдаванам пора проснуться: что ждет Грузию уже этой осенью

Грузия и ЕС. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что лидеры партии власти уверяют, что "евробюрократы не должны даже мечтать о том, что они поддадутся на шантаж".

"Просто не верится, как быстро правящие власти загоняют Грузию обратно в советское стойло. И, конечно, сейчас нужно показывать эту новость гражданам еще двух стран. Сначала всем молдаванам, которые тоже рискуют потерять европейскую перспективу, если выберут на выборах 28 сентября российских агентов, а потом покажем эту новость украинцам. И напомним, что перед ними стоят два вызова", – отметил Виктор Таран.

Он продолжает, первый вызов – это сохранить во время войны демократию. Второй – после завершения войны не допустит избрания в парламент пророссийских сил.

Виктор таран говорит, что если украинское общество провалит эти задачи, то его будет ждать аналогичный грузинский сценарий. Так что лучше учиться на чужих ошибках, чтобы не допустить собственных.

Читайте на портале "Комментарии" — Исландия имеет достаточную поддержку со стороны населения для возобновления переговоров по вступлению в Европейский Союз. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Politico сообщила глава Министерства иностранных дел (МИД) Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Грузии арестовали бывшего министра, воевавшего за Украину.




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