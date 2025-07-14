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Украинцы в Европе теперь смогут свободно разговаривать: о чем идет речь

Роуминговый безвиз Украины с ЕС вступит в силу с 1 января 2026 года, — Премьер-министр

14 июля 2025, 17:43
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Недилько Ксения

Теперь украинцы в странах ЕС смогут свободно разговаривать по телефону без роуминга. Правительство одобрило решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 14 июля.

Украинцы в Европе теперь смогут свободно разговаривать: о чем идет речь

Роуминговый безвиз Украины с ЕС вступит в силу с 1 января 2026 года

"Это часть процедуры финализации обретения роумингового безвиза", — подчеркнул он.

Денис Шмыгаль отметил, что Европейская комиссия согласовала предоставление Украине так называемого роумингового безвиза — присоединения к политике Roam like at Home. Ожидается, что с 1 января 2026 г. украинские граждане смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС без дополнительных расходов, а европейские абоненты — на тех же условиях в Украине.

Премьер-министр подчеркнул, что это важный шаг евроинтеграции Украины и подтверждение ее постепенного вхождения в цифровое пространство Европейского Союза.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский Союз не может полагаться на других в вопросах защиты континента. Она подчеркнула, что угроза России остается высокой, а война в Украине продолжается, сообщает The Guardian.

"Оборона Европы — это исключительно наше дело, мы не можем рассчитывать на постороннюю поддержку", — заявила фон дер Ляйен. Она резко осудила масштабную ракетно-дроновую атаку России на украинские города в ночь на 9 июля. По ее мнению, конфликт далёк от завершения, а российская опасность все еще существует. "Мы ясно видим, что война продолжается, а угроза со стороны России никуда не исчезла", — добавила она.



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