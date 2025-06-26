26 из 27 стран-членов Европейского Союза высказались в поддержку вступления Украины в ЕС — единственной блокирующей процесс остается Венгрия. Президент Европарламента Роберта Метсола подчеркнула, что срыв открытия переговорного "Кластера основы" станет негативным сигналом для Украины, ежедневно страдающей от обстрелов.

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Мэтсола подчеркнула, что консолидированная позиция 26 стран свидетельствует о высоком уровне единства в вопросе украинской евроинтеграции. Европарламент поддерживает эту линию и настаивает на скорейшем открытии переговорного кластера с Киевом.

"Мы будем требовать гибкого подхода к необходимым шагам. Но без согласия на открытие кластера дальше продвигаться невозможно — и это будет очень тревожным сигналом для страны, живущей под постоянной угрозой с неба", — сказала она.

Венгрия продолжает препятствовать европейскому курсу Украины. Ее премьер Виктор Орбан, известный своей пророссийской риторикой, неоднократно заявлял о намерении блокировать вступление Киева в ЕС, ссылаясь то на войну, то на "нравственные сомнения".

Тем не менее позиция Будапешта уже вызывает открытую критику в Европе. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не стоит злоупотреблять правом вето, а глава правительства Ирландии Михал Мартин охарактеризовал поведение Орбана как "вызывающее сожаление".

"Комментарии" уже писали, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность, что даже если нынешний конфликт между Россией и Украиной будет прекращен, это не гарантирует продолжительного мира. По его словам, существует риск, что война может возобновиться через несколько лет — примерно через десять — и тогда отношения между странами будут напоминать длительный и прерывистый конфликт, похожий на Столетнюю войну между Англией и Францией.