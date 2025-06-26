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Украину ждет болезненный удар под обстрелами от Евросоюза: что известно

Решение 26 стран подтверждает единство в поддержке вступления Украины в ЕС, которое также продвигает Европарламент.

26 июня 2025, 16:25
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Клименко Елена

26 из 27 стран-членов Европейского Союза высказались в поддержку вступления Украины в ЕС — единственной блокирующей процесс остается Венгрия. Президент Европарламента Роберта Метсола подчеркнула, что срыв открытия переговорного "Кластера основы" станет негативным сигналом для Украины, ежедневно страдающей от обстрелов.

Украину ждет болезненный удар под обстрелами от Евросоюза: что известно

Фото: из открытых источников

Мэтсола подчеркнула, что консолидированная позиция 26 стран свидетельствует о высоком уровне единства в вопросе украинской евроинтеграции. Европарламент поддерживает эту линию и настаивает на скорейшем открытии переговорного кластера с Киевом.

"Мы будем требовать гибкого подхода к необходимым шагам. Но без согласия на открытие кластера дальше продвигаться невозможно — и это будет очень тревожным сигналом для страны, живущей под постоянной угрозой с неба", — сказала она.

Венгрия продолжает препятствовать европейскому курсу Украины. Ее премьер Виктор Орбан, известный своей пророссийской риторикой, неоднократно заявлял о намерении блокировать вступление Киева в ЕС, ссылаясь то на войну, то на "нравственные сомнения".

Тем не менее позиция Будапешта уже вызывает открытую критику в Европе. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не стоит злоупотреблять правом вето, а глава правительства Ирландии Михал Мартин охарактеризовал поведение Орбана как "вызывающее сожаление".

"Комментарии" уже писали, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность, что даже если нынешний конфликт между Россией и Украиной будет прекращен, это не гарантирует продолжительного мира. По его словам, существует риск, что война может возобновиться через несколько лет — примерно через десять — и тогда отношения между странами будут напоминать длительный и прерывистый конфликт, похожий на Столетнюю войну между Англией и Францией.



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