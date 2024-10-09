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Урсула фон дер Ляйен прямо назвала страну и лидера ЕС, который подыгрывает Путину

Президент Еврокомиссии упрекнула Орбана за поддержку Путина

сегодня, 15:50
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Кравцев Сергей

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, реагируя на его выступление в Европарламенте. Глава ЕК прямо заявила, что Орбан заигрывает с российским диктатором Владимиром Путиным, допуская иностранное вмешательство со стороны РФ и Китая, а также подводит венгерский народ.  Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Урсула фон дер Ляйен прямо назвала страну и лидера ЕС, который подыгрывает Путину

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Все еще есть те, кто обвиняет в этой войне не оккупанта, а оккупированных. Не на жажде власти Путина, а на жажде Украины к свободе", — отметила фон дер Ляйен.

Глядя на Орбана президент Еврокомиссии отметила, что ей бы хотелось знать, может ли глава венгерского правительства обвинить венгров в советском вторжении 1956 года или чехов и словаков за советские репрессии 1968 года, или литовцев за советские репрессии 1991 года? После этих слов проевропейские политические группы начали аплодировать.

Также Урсула фон дер Ляйен обсудила с Орбаном и другие вопросы. Во время разговора они согласились, что Европейский Союз нуждается в больших инвестициях.

По ее словам, несмотря на усилия ЕС, направленные на развитие единого рынка, есть "одно правительство, которое движется в совершенно противоположном направлении, отдаляясь от единого рынка".

"Как может правительство привлекать больше европейских инвестиций, если в то же время оно дискриминирует европейские компании, облагая их большими налогами, чем другие?", — подчеркнула фон дер Ляйен.

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