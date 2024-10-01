Уже через несколько недель ЕС готовится к новой волне беженцев из Украины: какая причина

Приближаются холода и уже через несколько недель в Украине может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за непрекращающихся российских ударов по энергетической инфраструктуре. Все это может привести к тому, что еще больше украинских граждан "будут вынуждены покинуть свои дома и страну". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем блоге сделал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

"Через несколько недель в Украине может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая приведет к тому, что еще больше украинцев будут вынуждены покинуть свои дома и страну", – говорится в сообщении топ-дипломата.

Он напомнил, что Москва систематически разрушает энергетическую инфраструктуру в Украине, чтобы оставить украинцев без света, воды и отопления, и что украинцы уже сталкивается с отсутствием электроэнергии.

По словам Борреля, Россия повредила 68% энергетических мощностей Украины, и сейчас осталось лишь около 10-11 ГВт производственной мощности электричества, поэтому перебои в электроснабжении могут вырасти до 20 часов в день.

Топ-дипломат также отметил, что российские ракетные атаки на электроподстанции могут привести к остановке атомных электростанций, работающих в Украине, а это может привести к ядерной катастрофе.

Жозеп Боррель в очередной раз обратился с призывом к международным партнерам ускорить поставки Украине систем ПВО и перехватчиков, чтобы избежать постоянного цикла "мы ремонтируем – они разрушают".

Он также подчеркнул, что Украина должна получить возможность наносить удары по аэродромам и пусковым площадкам на территории России, чтобы останавливать атаки еще до их начала.

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