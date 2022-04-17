В Балтийском регионе НАТО провело учения в воздухе: что известно

Страны Балтии и севера вместе с союзниками Альянса неделю проводили обучение авиации. К ним была привлечена авиация Финляндии и Швеции. Об этом сообщает Defense blog.



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Известно, что пилоты союзников тренировались над Эстонией, выполняя различные боевые задания – воздушное сражение, сопровождение подбитого самолета, дозаправка в воздухе и другие маневры. Такие совместные учения проходят на постоянной основе и сосредоточены на реальных сценариях.

К учениям были привлечены военно-воздушные силы Финляндии, Швеции, Бельгии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Испании, Турции и Великобритании. В сообщении говорится, что угроза со стороны России растет, поэтому НАТО учит авиацию Финляндии и Швеции действовать координированно с силами союзников. Ранее Путин угрожал этим странам последствиями, если НАТО примет решение об их включении в Альянс, в частности, применением ядерного оружия. На что отреагировали главы государств Прибалтики, отметив, что такое оружие и российский флот и раньше были на территории Калининградской области. Премьер Литвы уже отметила, что в угрозах россии нет ничего нового.



Еще в январе 2022 года в Швеции провели "корректировку на случай чрезвычайных ситуаций" и переместили силы быстрого реагирования на остров Готланд. Военнослужащие были перевезены транспортным самолетом C-17 и паромом. А НАТО развернуло в регионе дополнительные войска и предоставит истребители прибалтийским странам, об усилении там войск союзников сообщалось в феврале. В Балтийском море уже давно патрулируют корабли Североатлантического союза.



Как сообщал портал "Комментарии", экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте обратилась в соцсети к НАТО с призывом вступить в войну за Украину, которая дает отпор оккупантам, потому что санкции не помогут остановить агрессора.

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