logo

BTC/USD

40257.50

ETH/USD

3059.49

LTC/USD

112.77

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В Балтийском регионе НАТО провело учения в воздухе: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Балтийском регионе НАТО провело учения в воздухе: что известно

Страны-члены НАТО и партнеры провели военные учения в Европе

сегодня, 18:59
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Страны Балтии и севера вместе с союзниками Альянса неделю проводили обучение авиации. К ним была привлечена авиация Финляндии и Швеции. Об этом сообщает Defense blog.

В Балтийском регионе НАТО провело учения в воздухе: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Известно, что пилоты союзников тренировались над Эстонией, выполняя различные боевые задания – воздушное сражение, сопровождение подбитого самолета, дозаправка в воздухе и другие маневры. Такие совместные учения проходят на постоянной основе и сосредоточены на реальных сценариях.

К учениям были привлечены военно-воздушные силы Финляндии, Швеции, Бельгии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Испании, Турции и Великобритании. В сообщении говорится, что угроза со стороны России растет, поэтому НАТО учит авиацию Финляндии и Швеции действовать координированно с силами союзников. Ранее Путин угрожал этим странам последствиями, если НАТО примет решение об их включении в Альянс, в частности, применением ядерного оружия. На что отреагировали главы государств Прибалтики, отметив, что такое оружие и российский флот и раньше были на территории Калининградской области. Премьер Литвы уже отметила, что в угрозах россии нет ничего нового.

Еще в январе 2022 года в Швеции провели "корректировку на случай чрезвычайных ситуаций" и переместили силы быстрого реагирования на остров Готланд. Военнослужащие были перевезены транспортным самолетом C-17 и паромом. А НАТО развернуло в регионе дополнительные войска и предоставит истребители прибалтийским странам, об усилении там войск союзников сообщалось в феврале. В Балтийском море уже давно патрулируют корабли Североатлантического союза.

Как сообщал портал "Комментарии", экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте обратилась в соцсети к НАТО с призывом вступить в войну за Украину, которая дает отпор оккупантам, потому что санкции не помогут остановить агрессора.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://defence-blog.com/nato-practice-air-interoperability-with-finland-sweden-amid-russias-threats/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!