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В Бельгии в ДТП погиб водитель-украинец

Полиция считает, что главная причина аварии - туман

сегодня, 04:15
Автор:

Ольга Чародий

В поселке Дудзеле, Бельгия, товарный поезд протаранил грузовик. В результате инцидента водитель-украинец погиб на месте происшествия.

В Бельгии в ДТП погиб водитель-украинец

ДТП (фото из открытых источников)

Об этом сообщает издание Nieuwsblad.

Прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям. Погибшему было 55 лет. Больше никто не пострадал. Полиция считает, что главная причина аварии — туман.

Напомним, возле Ровно близ села Грушвица на трассе Киев — Чоп столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и еще трое получили ранения. Авария произошла около восьми вечера за почти 15 километров от Ровно. Столкнулись Hyundai Elantra и Peugeot Partner. С помощью спецоборудования они деблокировали травмированных и передали медикам. На трассе в это время перекрывали движение. На место прибыли спасатели. Трое травмированных находятся в реанимации в больнице в Ровно. Их состояние оценивают как тяжелое. В результате ДТП пострадали жители города Сумы, которые ехали на заработки как дальнобойщики. В полиции пока решают вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение. Напомним, страшная автокатастрофа случилась на трассе Киев-Чернигов, неподалеку от села Залесье. В результате происшествия погибли два человека.

В результате происшествия погибли два человека. Один из них был военнослужащим, 23 февраля, на киевской трассе столкнулись сразу пять автомобилей. Сообщается, что водитель Volkswagen Polo ехал в крайней левой полосе в направлении города Чернигов.



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Источник: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210303_97142059
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