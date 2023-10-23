В Будапеште офис Орбана облили красной краской: при чем здесь Путин (ВИДЕО)

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Кравцев Сергей
Четверо депутатов оппозиционной парламентской фракции "Моментум" облили кроваво-красной краской ограждение е возле офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как передает портал "Комментарии", об этом политическая сила сообщила в Facebook.
Депутаты оппозиции облили красной краской офис Орбана в Будапеште
В заявлении говорится, что они сделали это из-за того, что глава правительства "в очередной раз предал и пренебрег памятью" героев подавленной советскими войсками революции 1956 года, годовщина которой отмечается сегодня в Венгрии.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин провел в Пекине встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Читайте также на портале "Комментарии" — во время переговоров с российским диктатором Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился новым скандальным заявлением. Он назвал полномасштабную войну РФ против Украины "военной операцией", как постоянно утверждает Кремль и российская пропаганда. После того, как венгерский премьер ожидаемо столкнулся с порцией критики, глава его администрации Гергей Гуйяш попытался оправдать своего шефа за такие слова. Позицию Орбана Гергей Гуйяш озвучил в интервью венгерскому телеканалу "ATV".
Также издание "Комментарии" сообщало – в МИД Украины дали совет Орбану после переговоров с Путиным.
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