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В Будапеште офис Орбана облили красной краской: при чем здесь Путин (ВИДЕО)

Депутаты оппозиции облили красной краской офис Орбана, напомнив о его встрече с Путиным

сегодня, 15:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Четверо депутатов оппозиционной парламентской фракции "Моментум" облили кроваво-красной краской ограждение е возле офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как передает портал "Комментарии", об этом политическая сила сообщила в Facebook.

В Будапеште офис Орбана облили красной краской: при чем здесь Путин (ВИДЕО)

Депутаты оппозиции облили красной краской офис Орбана в Будапеште

В заявлении говорится, что они сделали это из-за того, что глава правительства "в очередной раз предал и пренебрег памятью" героев подавленной советскими войсками революции 1956 года, годовщина которой отмечается сегодня в Венгрии.


"Он (ред. – Виктор Орбан) бросил им вызов, улыбаясь с Путиным за несколько дней до (дня годовщины) 23 октября. С военным преступником, который вписал в российские учебники, что в 1956 году (в Венгрии) была фашистская революция, и по чьему приказу российские солдаты снова убивают венгерских военных на Закарпатье", – объяснили свою позицию парламентарии.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин провел в Пекине встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 

Читайте также на портале "Комментарии" — во время переговоров с российским диктатором Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился новым скандальным заявлением. Он назвал полномасштабную войну РФ против Украины "военной операцией", как постоянно утверждает Кремль и российская пропаганда. После того, как венгерский премьер ожидаемо столкнулся с порцией критики, глава его администрации Гергей Гуйяш попытался оправдать своего шефа за такие слова. Позицию Орбана Гергей Гуйяш озвучил в интервью венгерскому телеканалу "ATV".

Также издание "Комментарии" сообщало – в МИД Украины дали совет Орбану после переговоров с Путиным.




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Источник: https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=242563858811477
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