В Чехии хотят приостановить вакцинацию населения против COVID-19: известна причина

Язык
Coinspot 27.01.2021
BTC/USD
30435.45
ETH/USD
1256.17
LTC/USD
122.80
НБУ 27.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Власти
Чехии заговорили, что необходимо приостановить вакцинацию
населения против коронавирусной
инфекции. Дело в том, что на данный момент срываются поставки препарата Pfizer
и BioNTech.
Вакцина Pfizer (фото из открытых источников)
Как сообщает
ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Барборы Петеровой, в
стране не хватает вакцин.
По ее
словам, краевым координаторам рекомендуется с сегодняшнего дня на две недели
прекратить проводить процедуры первичных прививок и сосредоточиться только на
проведении повторных прививок.
Стало
также известно, что в стране временно
приостановили регистрацию на прививку. Прививки
пока могут сделать только граждане старше 80 лет и медики, задействованные на
первой линии борьбы с коронавирусом
Европа уже
выдвигала требования из-за того, что компания, которая производит Pfizer,
срывает поставки, и люди недополучают вакцину.Министры здравоохранения Дании, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции и Эстонии в совместном письме выразили обеспокоенность задержкой поставок вакцины против коронавируса BioNTech и Pfizer
"В
последний момент Еврокомиссия и страны-члены ЕС были проинформированы о том,
что Pfizer Puurs не сможет полностью выполнить уже обещанный объем поставок в
следующие три-четыре недели из-за изменений в работе на заводе Puurs", –
говорится в сообщении.
Как заявили в компании Pfizer, с середины февраля
планируется нарастить мощности по изготовление вакцины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости