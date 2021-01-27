В Чехии хотят приостановить вакцинацию населения против COVID-19: известна причина

Власти Чехии заговорили, что необходимо приостановить вакцинацию населения против коронавирусной инфекции. Дело в том, что на данный момент срываются поставки препарата Pfizer и BioNTech.

Вакцина Pfizer (фото из открытых источников)

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Барборы Петеровой, в стране не хватает вакцин.

По ее словам, краевым координаторам рекомендуется с сегодняшнего дня на две недели прекратить проводить процедуры первичных прививок и сосредоточиться только на проведении повторных прививок.

Стало также известно, что в стране временно приостановили регистрацию на прививку. Прививки пока могут сделать только граждане старше 80 лет и медики, задействованные на первой линии борьбы с коронавирусом

Европа уже выдвигала требования из-за того, что компания, которая производит Pfizer, срывает поставки, и люди недополучают вакцину.Министры здравоохранения Дании, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции и Эстонии в совместном письме выразили обеспокоенность задержкой поставок вакцины против коронавируса BioNTech и Pfizer

"В последний момент Еврокомиссия и страны-члены ЕС были проинформированы о том, что Pfizer Puurs не сможет полностью выполнить уже обещанный объем поставок в следующие три-четыре недели из-за изменений в работе на заводе Puurs", – говорится в сообщении.

Как заявили в компании Pfizer, с середины февраля планируется нарастить мощности по изготовление вакцины.

Напомним, в акцинация против коронавируса в Украине должна начаться уже в феврале. Об этом 27 января на заседании Правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам главы Правительства, сегодня в стране утвердили два договора управляемого доступа (Managed Entry Agreements), благодаря которым наша страна сможет без проблем закупать все необходимые препараты. Шмыгаль отмечает, что благодаря этим документам Украина сможет проводить прямые переговоры с производителями лекарств, чтобы потом покупать все необходимые препараты.

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