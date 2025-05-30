В Чехии поставили на место Келлога из-за его желания угодить прихоти Путина

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский отреагировал на недавние заявления спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, который выразил готовность к обсуждению возможного прекращения расширения НАТО на восток. Об этом Липовский сообщил в сообщении на своей странице в соцсети X.

Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото: 24 Канал

Липовский подчеркнул, что расширение НАТО отвечает интересам безопасности России, а не угроза для нее. Министр отметил, что именно в тех регионах, где Россия граничит со странами-членами НАТО, конфликтов нет, тогда как в других частях мира, где такой близости нет, продолжаются военные действия.

"Расширение НАТО способствует безопасности на региональном уровне. Там, где у России есть общая граница с членами Альянса, войны не ведется, а в отдаленных регионах — конфликты сохраняются", — написал Липавский в своем сообщении.

Ранее спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты признают обоснованные опасения России по поводу расширения НАТО и готовы вести переговоры о возможном прекращении движения альянса на восток. Он подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит в повестке дня и для этого требуется единогласное согласие всех 32 членов Альянса.

Келлог также подчеркнул, что опасения Москвы касаются не только Украины, но и других стран, таких как Грузия и Молдова. Вашингтон открыт к дискуссии о временном приостановлении расширения НАТО, которое можно рассматривать как интерес безопасности России.

Портал "Комментарии" уже писал, что представитель США в ООН Джон Келли заявил, что нынешнее мирное предложение от Вашингтона — это самый выгодный вариант для России, и президент Владимир Путин должен согласиться на нее. Об этом он сказал во время заседания Совбеза ООН, сообщает Reuters.