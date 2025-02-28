В Чехии водитель трамвая нецензурно выругался и ударил украинца с ребенком (ВИДЕО)

Городская транспортная компания Праги "интенсивно занимается" инцидентом с водителем трамвая, который вульгарно ругался на пассажира и ударил его. Об этом пишет чешское издание iROZHLAS.cz

Водитель пражского трамвая ударил украинца с ребенком на руках

Транспортная компания от реагировала на видео, появившееся в соцсети X. На нем видно, как водитель бьет одного из пассажиров с заплаканным ребенком на руках. "Ты вообще не имеешь права находиться в этой стране", — крикнул ему.

"Х*й, ты не имеешь права быть здесь, в этой стране", — кричал водитель трамвая в начале видео. Он обратился к двум пассажирам с ребенком, как сообщает сайт Vinegret, это были украинские бабушка и дедушка с внучкой, имеющей чешское гражданство. Водитель обвинил их в загрязнении трамвая, якобы ребенок стоял на сиденье. Он ударил мужчину и восклицал на него пошлости, хотя ребенок был на его руках и начал плакать.

Транспортная компания принесла извинения пассажирам и обеспечила им сотрудничество в уголовных производствах и производствах о правонарушениях.

"То, как водитель справился с дорожной ситуацией, полностью противоречит не только правилам внутреннего распорядка ДПП, но законам Чехии и добрым обычаям". "DPP не терпит такого поведения", — говорится в официальном заявлении транспортной компании.

Чешская полиция с утра расследует инцидент. "На данный момент мы склонны считать, что это может быть преступлением против гражданского сосуществования", — написали в соцсети X. Мэр столицы Праги Богуслав Свобода назвал поведение водителя агрессивным и непростительным.

Заммэра Праги по вопросам транспорта Зденек Гржиб заявил в социальной сети X, что находится в шоке. "Независимо от обстоятельств, такое поведение совершенно неприемлемо". Особенно на глазах у маленького ребенка. "Срочно решаем этот вопрос с транспортной компанией, в том числе максимально быстро принимаем меры трудового законодательства", — написал он.

Министр внутренних дел Вит Ракушан также прокомментировал инцидент, призвав граждан звонить по телефону в подобных ситуациях на бесплатную горячую линию 158. "Жаль, что на записи не видно, что кто-то из других пассажиров нападавших мужчину и ребенка вступился за себя", — написал он.

Правительственный уполномоченный по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова назвала инцидент явным проявлением пристрастного насилия. В соцсетях она сообщила, что контактирует с МВД, представителями украинского меньшинства и украинским посольством по этому делу.