Несмотря на то, что Чехия официально продолжает поддерживать украинских беженцев, в обществе все сильнее чувствуется усталость от их присутствия. Как свидетельствует недавний социологический опрос агентства STEM, 58% чехов считают, что государство приняло слишком много переселенцев из Украины.

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В то же время 52% респондентов все еще поддерживают предоставление украинцам убежища, а 31% опрошенных считают, что они приносят пользу чешскому обществу. Однако аналитики обращают внимание: в условиях экономического спада эти настроения могут быстро измениться.

"Ухудшение экономики может существенно усложнить сосуществование с беженцами", — отметил эксперт STEM Йиржи Таборский.

По его словам, отношение к иммигрантам тесно связано с материальными проблемами местного населения.

Еще одно важное наблюдение: 40% чехов признают, что относятся к украинцам терпимо, однако уже чувствуют усталость от их длительного пребывания. Кроме того, 60% считают, что беженцы получают от государства больше, чем предоставляют в ответ.

На сегодняшний день Чехия остается одним из лидеров по количеству украинских беженцев на душу населения — 34,3 человека на 1000 жителей. Общее количество украинцев с временной защитой в стране составляет около 373 700 человек. Это третий результат у ЕС после Польши и Германии, но первое место, если учитывать размер населения.

Как уже писали "Комментарии", во время рассмотрения в парламенте резонансного законопроекта №12414 лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко озвучила заявления, которые, по мнению Центра противодействия коррупции (ГПК), созвучны с риторикой кремля. Об этом говорится в официальном сообщении ЦБК на странице организации в Facebook. В сообщении отмечено, что выступление Тимошенко перед голосованием за законопроект об ограничении влияния антикоррупционных институций в парламенте напоминало тезисы, которые президент России Владимир Путин произносил накануне полномасштабного вторжения в Украину.



