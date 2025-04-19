В ЕС экстренно предпринимают меры: где может произойти вторжение РФ

Литва намерена как можно скорее модернизировать и укрепить второй маршрут через Сувалкский коридор. Он считается одним из наиболее вероятных маршрутов для возможного вторжения российских войск на территорию стран ЕС и НАТО. Об этом говорится в материале "Politico".

Европейский Союз. Фото из открытых источников

"Эти дороги имеют решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса", — сказал заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в телефонном интервью изданию.

Отмечается, что Сувалкский коридор – это малонаселенный участок лесной равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с союзником Кремля Беларусью и Калининградским эксклавом России. Он считается одной из самых уязвимых точек НАТО, служа жизненно важным сухопутным коридором, связывающим страны Балтии с остальной частью альянса.

В настоящее время через Литву проходят две основные дороги: одна из них идет из Каунаса в Литве в Варшаву. Ее считают частью военного коридора Via Baltica, а другая – это обычный маршрут между литовской столицей Вильнюсом и польским городом Августов.

В настоящее время Литва совместно с Польшей принимает меры по расширению своей военной инфраструктуры за пределы Via Baltica, которая является основным маршрутом переброски подкреплений союзников в страну, путем модернизации дороги Вильнюс – Августов до стандартов двойного назначения для гражданских и военных нужд.

Via Baltica и линия Rail Baltica — проект по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения из Прибалтики в Польшу — в настоящее время служат основными каналами для военной мобильности.

В издании подчеркивают, цель состоит в том, чтобы упростить поток товаров, убрать преграды для перемещения войск и поддержать потенциальную эвакуацию гражданского населения в случае военной угрозы.

"Это просто еще один вариант обеспечения лучшей логистики в трудные времена", — сказал Годляускас.

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