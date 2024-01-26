В ЕС готовы пойти на ядерный вариант, если Орбан и дальше будет блокировать 50 млрд для Украины

Лидеры ЕС готовятся пойти на радикальные меры, чтобы исключить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из процесса голосования в блоке, если он продолжит препятствовать выделению пакета помощи Украине на 50 млрд евро. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что после нескольких лет мягкого подхода к Орбану, на этот раз европейские дипломаты подают сигналы о том, что "ядерный вариант" — исключение Будапешта из процесса голосования в ЕС — больше немыслимо, если он поставит под угрозу безопасность Украины, страны-кандидата в ЕС.

Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы сделать шаги против Будапешта, что станет историческим шагом для лидеров, полагающихся на сплоченность и единодушие.

Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы сделать шаги против Будапешта, что станет историческим шагом для лидеров, полагающихся на сплоченность и единодушие.

"Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение [по бюджету и 50 млрд евро для Украины] на февральском саммите, использование статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом", — сказал один дипломат ЕС.

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