В ЕС готовы пойти на ядерный вариант, если Орбан и дальше будет блокировать 50 млрд для Украины

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Кравцев Сергей
Лидеры ЕС готовятся пойти на радикальные меры, чтобы исключить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из процесса голосования в блоке, если он продолжит препятствовать выделению пакета помощи Украине на 50 млрд евро. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что после нескольких лет мягкого подхода к Орбану, на этот раз европейские дипломаты подают сигналы о том, что "ядерный вариант" — исключение Будапешта из процесса голосования в ЕС — больше немыслимо, если он поставит под угрозу безопасность Украины, страны-кандидата в ЕС.
Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы сделать шаги против Будапешта, что станет историческим шагом для лидеров, полагающихся на сплоченность и единодушие.
Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы сделать шаги против Будапешта, что станет историческим шагом для лидеров, полагающихся на сплоченность и единодушие.
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Ігор
сегодня, 13:03
То нехай заради стороннього обрізаного корумпованого Зла починають між собою сваритись. Розвалюють себе з середини. Україна як Йoko розвалила Beatles, розвалить ЄС. Саме угорці словаки стануть першими, яким доведеться, як стверджують юдейці, зустрічати російську навалу. Як вони будуть відноситись до тих, хто наплював в них як у колодязь?