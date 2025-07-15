В ЕС намекнули, что мобилизацию в Украине пора прекращать

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в "принудительной мобилизации" и призвал Евросоюз с этим разобраться. Ведь, по мнению политика, то, что происходит в Украине, никак не соответствует демократическим принципам самого ЕС.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Нельзя произносить речи о пригодности Украины к членству в Европейском Союзе, а на следующий день хоронить людей, которых забивают до смерти во время принудительного призыва", — сказал Виктор Орбан.

Премьер добавил, что венгерское правительство следит за ситуацией и знает о семьях, из которых в ходе призыва забрали мужчин. Орбан подчеркнул, что знает количество погибших и сирот. В связи с этим он призвал Брюссель вмешаться и остановить практику "принудительной мобилизации.

"В стране, находящейся в состоянии войны, недопустимо убивать людей, а если жертва является гражданином государства-члена ЕС, то Евросоюз не может оставаться в стороне", — высказался Виктор Орбан.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия официально заявила, что не будет участвовать в совместном финансировании американского оружия для Украины. Министр иностранных дел Петер Сийярто четко дал понять: Будапешт не будет предоставлять ни деньги, ни оружие, ни военные — даже если Вашингтон обратится в Евросоюз с таким предложением.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Предложение предусматривает продление на 90 дней.



