logo

BTC/USD

117255

ETH/USD

2969.29

USD/UAH

41.84

EUR/UAH

48.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В ЕС намекнули, что мобилизацию в Украине пора прекращать
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС намекнули, что мобилизацию в Украине пора прекращать

Виктор Орбан обратился к ЕС, заговорив о "принудительной мобилизации" в Украине

15 июля 2025, 07:12 comments1495
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в "принудительной мобилизации" и призвал Евросоюз с этим разобраться. Ведь, по мнению политика, то, что происходит в Украине, никак не соответствует демократическим принципам самого ЕС.

В ЕС намекнули, что мобилизацию в Украине пора прекращать

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Нельзя произносить речи о пригодности Украины к членству в Европейском Союзе, а на следующий день хоронить людей, которых забивают до смерти во время принудительного призыва", — сказал Виктор Орбан.

Премьер добавил, что венгерское правительство следит за ситуацией и знает о семьях, из которых в ходе призыва забрали мужчин. Орбан подчеркнул, что знает количество погибших и сирот. В связи с этим он призвал Брюссель вмешаться и остановить практику "принудительной мобилизации.

"В стране, находящейся в состоянии войны, недопустимо убивать людей, а если жертва является гражданином государства-члена ЕС, то Евросоюз не может оставаться в стороне", — высказался Виктор Орбан.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия официально заявила, что не будет участвовать в совместном финансировании американского оружия для Украины. Министр иностранных дел Петер Сийярто четко дал понять: Будапешт не будет предоставлять ни деньги, ни оружие, ни военные — даже если Вашингтон обратится в Евросоюз с таким предложением.                                              

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Предложение предусматривает продление на 90 дней.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.origo.hu/itthon/2025/07/orban-viktor-interju-7
Теги:

Новости

Все новости