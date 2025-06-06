Европейский Союз рассматривает возможность добавить Россию в так называемый "серый список" стран, имеющих недостаточный контроль за предотвращением отмывания средств. По данным Financial Times, большинство депутатов Европарламента уже высказались в поддержку такого шага, поэтому принятие решения возможно уже на следующей неделе.

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Несмотря на то, что сами евродепутаты не могут инициировать внесение государств в подобные списки, они могут одобрять поступающие от Еврокомиссии предложения. Окончательное решение нуждается в голосах большинства парламента, однако пока официального утверждения не было.

Как отметил Маркус Фербер, представитель крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии, идея получает "широкую поддержку". Планировалось, что вопрос будет рассмотрен еще в начале недели, однако его отложили по процедурным и административным причинам. Вероятно, голосование будет перенесено на начало следующей недели.

Добавление в "серый список" наносит не только репутационный ущерб. Это также усложняет финансовые операции: банки и другие учреждения будут обязаны проводить более глубокие проверки транзакций, связанных с компаниями или лицами из таких стран. Как следствие рост расходов и задержки в обработке платежей.

Как уже писали "Комментарии", во время встречи в Белом доме с канцлером Германии Фридрихом Мерцем президент США Дональд Трамп заявил о намерении в дальнейшем поддерживать Украину. В то же время он подчеркнул, что его главная цель — положить конец кровопролитию. Он также подчеркнул, что война, развязанная Россией, никогда не должна была произойти. Кроме того, Трамп повторил необоснованное заявление о том, что США якобы потратили $350 млрд на помощь Украине, а Европа — более $100 млрд. Он также подчеркнул, что война, развязанная Россией, никогда не должна была произойти. Кроме того, Трамп повторил необоснованное заявление о том, что США якобы потратили $350 млрд на помощь Украине, а Европа — более $100 млрд.