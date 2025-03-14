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В ЕС назвали решение Трампа из-за которого смеется Китай

Кая Каллас отреагировала на новые таможенные угрозы Трампа.

сегодня, 11:22
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Автор:
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Slava Kot

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что президент США Дональд Трамп развязал торговую войну против своих союзников. По ее словам, из-за решения американского лидера в этой ситуации выигрывает только Китай.

В ЕС назвали решение Трампа из-за которого смеется Китай

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Кая Каллас в интервью Bloomberg отреагировала на угрозы Трампа, который сообщил о возможности ввести 200% пошлин на вино, шампанское и другие алкогольные напитки стран ЕС. Таким образом, повысив градус в торговой войне между США и странами Европы. Как пояснила Каллас, подобный шаг Трампа будет выигрышным для Китая.

"Кто смеется в стороне или наблюдает в стороне – это Китай. Он действительно выигрывает от того, что США ведут торговую войну с Европой", – сказала Каллас.

Глава дипломатии ЕС отметила, что Европа готова принять соответствующие меры, если Трамп введет новые тарифы. Однако Каллас добавила, что торговые войны вредят потребителям, ведь влекут за собой рост инфляции.

"Мы сохраняем холодный ум и, конечно, готовы действовать и защищать наши интересы, когда это потребуется", – пояснила дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выступила с заявлением в котором объявила ответ на решение Трампа ввести пошлины для товаров из ЕС. Как объяснила фон дер Ляен, это вынужденный шаг на действия США для защиты потребителей и бизнеса в странах ЕС.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС ответили на желание Канады стать членом Европейского Союза. Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что Канада должна соответствовать европейским ценностям для вступления в ЕС.



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Источник: https://www.bloomberg.com/europe
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