В ЕС назвали самую сильную гарантию безопасности для Украины

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Кравцев Сергей
Ускорение вступления Украины в Европейский Союз может стать самой сильной гарантией безопасности для Украины после прекращения войны и установления мира. Такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Европейский Союз. Фото из открытых источников
Выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге "Роль ЕС в установлении справедливого и устойчивого мира в Украине" Урсула фон дер Ляйен отметила, что присоединение Украины к Евросоюзу станет самой большой гарантией справедливого длительного мира.
Президент Еврокомиссии также озвучила мысль, что "плохое соглашение может поощрить Путина вернуться с новыми силами, что стало бы рецептом все большей нестабильности и незащищенности". Другое дело, по словам еврочиновницы, справедливый и длительный мир. Он может открыть новую эру процветания для Украины и помочь всем европейцам построить новую архитектуру безопасности для Европы.
Поэтому фон дер Ляйен выделила три приоритета для ЕС на пути установления справедливого мира для Украины: поддержать обороноспособность Украины, завершить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива и ускорить процесс вступления Украины в наш Союз.
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