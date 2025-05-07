В ЕС назвали самую сильную гарантию безопасности для Украины

Ускорение вступления Украины в Европейский Союз может стать самой сильной гарантией безопасности для Украины после прекращения войны и установления мира. Такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге "Роль ЕС в установлении справедливого и устойчивого мира в Украине" Урсула фон дер Ляйен отметила, что присоединение Украины к Евросоюзу станет самой большой гарантией справедливого длительного мира.

"Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем Союзе. Это не только стремление Украины – это может быть сильнейшей гарантией безопасности. И именно это было в центре внимания моей последней встречи с президентом Зеленским в Риме. Война в Украине в конце концов закончится. И то, как она закончится, сформирует Европейский континент на несколько поколений вперед", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии также озвучила мысль, что "плохое соглашение может поощрить Путина вернуться с новыми силами, что стало бы рецептом все большей нестабильности и незащищенности". Другое дело, по словам еврочиновницы, справедливый и длительный мир. Он может открыть новую эру процветания для Украины и помочь всем европейцам построить новую архитектуру безопасности для Европы.

Поэтому фон дер Ляйен выделила три приоритета для ЕС на пути установления справедливого мира для Украины: поддержать обороноспособность Украины, завершить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива и ускорить процесс вступления Украины в наш Союз.

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