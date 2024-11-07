В ЕС объяснили, какой будет новая политика к Украине после победы Трампа

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Slava Kot
Президент Европейского парламента Роберта Мецола прокомментировала заявления Дональда Трампа относительно его планов закончить войну в Украине. По ее словам, лидеры стран ЕС занимают позицию, что никаких решений по Украине без Украины не будет.
Роберта Мецола. Фото из открытых источников
Как сообщает "Укринформ", Роберта Мецола прибыла в Венгрию и перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште выступила перед журналистами по заявлениям Трампа об окончании войны в Украине.
Президент Европейского парламента отметила, что лидеры стран ЕС отданы такой позиции относительно войны в Украине и объяснила последствия изменения возможной политики.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрию прибыл президент Украины Владимир Зеленский, встретившийся с венгерским лидером Виктором Орбаном. Именно Орбан после победы Дональда Трампа на выборах в США заявил, что ЕС должен изменить свою политику по помощи Украине.
Также "Комментарии" писали о том, как у Зеленского отреагировали на план Трампа закончить войну в Украине.
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