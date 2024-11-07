В ЕС объяснили, какой будет новая политика к Украине после победы Трампа

Президент Европейского парламента Роберта Мецола прокомментировала заявления Дональда Трампа относительно его планов закончить войну в Украине. По ее словам, лидеры стран ЕС занимают позицию, что никаких решений по Украине без Украины не будет.

Роберта Мецола. Фото из открытых источников

Как сообщает "Укринформ", Роберта Мецола прибыла в Венгрию и перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште выступила перед журналистами по заявлениям Трампа об окончании войны в Украине.

"Президент Зеленский и новоизбранный президент Трамп общались. Они разговаривали в сентябре, и они говорили вчера. Я пообещала Президенту Зеленскому несколько недель назад, когда мы встречались в Брюсселе, что мы будем продолжать настаивать на том, что ни одно решение по Украине не должно приниматься без Украины", — сказала Мецола.

Президент Европейского парламента отметила, что лидеры стран ЕС отданы такой позиции относительно войны в Украине и объяснила последствия изменения возможной политики.

"Уже приближается 1000 день войны. Это будет нелегкая зима, но если мы отступимся от Украины, то каким будет наш сигнал? Не только для мира, но особенно для Путина", — отметила Мецола.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрию прибыл президент Украины Владимир Зеленский, встретившийся с венгерским лидером Виктором Орбаном. Именно Орбан после победы Дональда Трампа на выборах в США заявил, что ЕС должен изменить свою политику по помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как у Зеленского отреагировали на план Трампа закончить войну в Украине.