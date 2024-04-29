В ЕС оценили, есть ли шанс, что война в Украине закончится в этом году

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что война России против Украины закончится "не скоро", однако подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину до завершения боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Выступая на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде 28 апреля, Боррель рассказал, что незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в январе 2022 года посещал Донбасс и встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По словам Борреля, в украинском правительстве ему сообщили, что готовятся к вторжению РФ, и спросили о возможной реакции со стороны ЕС – будет ли Брюссель призывать Украину сдаться или предоставит необходимое для обороны оружие.

Топ-дипломат сказал, что затруднился тогда ответить на этот вопрос, но после начала боевых действий, как известно, ЕС начал поддерживать Киев.

Европейцы "не пойдут умирать за Донбасс", отметил Боррель, однако "могли бы помочь украинцам перестать умирать за Донбасс".

ЕС, по его словам, будет оказывать Украине помощь до окончания войны, хотя "это, к сожалению, не скоро произойдет".

По словам Жозепа Борреля, он не ожидает быстрого завершения конфликта в Украине, поскольку правитель России Владимир Путин может отложить любое решение "по крайней мере до президентских выборов в Соединенных Штатах этой осенью".

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