В ЕС отреагировали на бои в Курской области: поддержали ли Украину

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель отреагировал на украинскую военную операцию в Курской области. По его словам, Украина вынуждает Путина отвести свои войска на российскую территорию.



Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой опубликовал сообщение на платформе X с заявлением о поддержке украинского народа по ситуации в Курской области.

"Обсудили с Дмитрием Кулебой последние события на передовой и контрнаступление на Курск. Я снова заявил о полной поддержке ЕС борьбы украинского народа", — сообщил Боррель.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что российскому диктатору не только не удалось взломать украинцев, но теперь Владимир Путин вынужден вести боевые действия на территории собственной страны.

"Путину не удалось сломить сопротивление Украины против его неоправданного вторжения, и теперь его вынуждают отступить на территорию России", – добавил Боррель.

Напомним, что спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий рассказал о выводе некоторых российских сил из Запорожской и Херсонской областей из-за боев в Курской области. Кроме того, по словам главы Минобороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, Путин вывел войска из Калининградской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Венгрии на бои в Курской области. Советник Орбана призвал не радоваться украинским достижениям на территории России, а как можно скорее идти на мирные переговоры для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин получил неожиданную проблему на фронте из-за какой число его военных уменьшается.