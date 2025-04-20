В ЕС отреагировали на "пасхальное перемирие" Путина: будет ли поддержка Украины

Представитель Европейской комиссии по иностранным делам и безопасности Анита Хиппер отреагировала на объявление российского диктатора Владимира Путина о "пасхальном перемирии" на 30 часов. Как пояснили в ЕС, Россия должна доказать, что готова к установлению перемирия.

Спикерка Еврокомиссии Анита Хиппер. Фото из открытых источников

Анита Хиппер отметила, что, несмотря на заявления Путина о "пасхальном перемирии", Россия должна показать подлинность своих слов относительно создания "режима тишины" на войне в Украине.

"Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия по обеспечению длительного прекращения огня", — сказала Хиппер.

Пресс-секретарь Европейской комиссии пояснила, что Украина еще месяц назад согласилась на безусловное прекращение огня, в то время как Россия выставляла свои условия, а также повысила интенсивность ударов. Как указывает Анита Хиппер, окончание войны зависит от Путина.

"Россия может остановить эту войну в любой момент, если она действительно этого хочет... Мы продолжаем поддерживать Украину в достижении продолжительного, справедливого и всеобъемлющего мира", – объяснила позицию Европейского Союза Хиппер.

19 апреля Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии". По его словам, оно должно начать действовать 19 апреля с 18:00 до окончания дня 20 апреля, то есть 30 часов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Зеленского на "пасхальное перемирие" Путина. Президент Украины предлагает российскому диктатору продлить режим прекращения огня с 30 часов в 30 дней.

Также "Комментарии" писали о том, что на Западе объяснили, почему Путин предложил "пасхальное перемирие".