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В ЕС отреагировали на переброску российских войск в Казахстан

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил о готовности ЕС помочь в урегулировании кризиса в Казахстане

сегодня, 11:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Те страны, которые по линии ОДКБ, перебрасывают войска в Казахстан, не должны забывать о том, что военная поддержка предоставляется суверенной и самостоятельной стране. Как информирует портал "Комментарии", об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель, пишет "Европейская правда".

В ЕС отреагировали на переброску российских войск в Казахстан

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель. Фото: из открытых источников

Жозеп Борель также отметил, что Европейский Союз готов при необходимости также приложить все усилия для того, чтобы в Казахстане был урегулирован конфликт. При этом в ЕС напомнили России и другим членам ОДКБ, что Казахстан – независимое, суверенное государство.

Также официальный Брюссель отмечает, что Евросоюз глубоко осуждает акты насилия, в результате которых погибли мирные граждане. Борель также призвал власти Казахстана делать все возможное, чтобы не допускать эскалации, допуская лишь мирные переговоры с протестующими, уважая их права и свободы.

Отметим, с 5 на 6 января ОДКБ было принято решение о переброске воинского контингента в Казахстан для подавление массовых протестов. Официально же просьбу помочь провести антитеррористическую спецоперацию членам ОДКБ отправил президент Казахстана Токаев.

Читайте также на портале "Комментарии – эксперты рассказали, почему происходящее в Казахстане больше всего на руку президенту России Владимиру Путину, который раньше не имел никаких оснований для того, чтобы официально вести свои войска в Казахстан. Анализируя события в Украине, Грузии, Беларуси никто даже мысли не допускал, что подобное может произойти в Казахстане, где тоже свое весомое слово скажет Россия.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/01/9/7132335/
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