В ЕС отреагировали на переброску российских войск в Казахстан

Те страны, которые по линии ОДКБ, перебрасывают войска в Казахстан, не должны забывать о том, что военная поддержка предоставляется суверенной и самостоятельной стране. Как информирует портал "Комментарии", об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель, пишет "Европейская правда".

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель. Фото: из открытых источников

Жозеп Борель также отметил, что Европейский Союз готов при необходимости также приложить все усилия для того, чтобы в Казахстане был урегулирован конфликт. При этом в ЕС напомнили России и другим членам ОДКБ, что Казахстан – независимое, суверенное государство.

Также официальный Брюссель отмечает, что Евросоюз глубоко осуждает акты насилия, в результате которых погибли мирные граждане. Борель также призвал власти Казахстана делать все возможное, чтобы не допускать эскалации, допуская лишь мирные переговоры с протестующими, уважая их права и свободы.

Отметим, с 5 на 6 января ОДКБ было принято решение о переброске воинского контингента в Казахстан для подавление массовых протестов. Официально же просьбу помочь провести антитеррористическую спецоперацию членам ОДКБ отправил президент Казахстана Токаев.

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