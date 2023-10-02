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В ЕС отреагировали на победу антиукраинской партии в Словакии

Лидер партии-победителя грозится прекратить оказывать военную помощь Украине

сегодня, 18:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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На территории Словакии прошла избирательная кампания, победу здесь имеет политическая сила с пропутинским курсом. Евросоюз уже отреагировал на такой результат выборов, однако этот ответ слишком дипломатичен.

В ЕС отреагировали на победу антиукраинской партии в Словакии

Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

Руководитель дипломатии в Евросоюзе Жозеп Боррель на своей пресс-конференции в украинской столице не нашел ничего особенного во время голосования и заявляет, что такой результат – только проявление воли жителей Словакии.


"Это результат свободных выборов, как это происходит в любой стране Европейского Союза", – отметил европейский чиновник.

Боррель не захотел прокомментировать итог выборов и ограничился тем, что все страны, входящие в Евросоюз и далее демонстрирующие единство поддержки Украины, это было продемонстрировано с самого начала полномасштабной российской войны.

"Я думаю, что Путин был очень удивлен тем, что все члены ЕС объединились вокруг поддержки Украины, что мы смогли утвердить многие санкционные пакеты один за другим, а также создать инструменты финансирования и поддержки Украины. И это свидетельство единства внутри Евросоюза, даже тех членов, которые воспринимают это неохотно. Они выражают какие-либо сомнения, но они продолжают свою поддержку. Они отдают свои голоса за поддержку Украины", — заключил представитель Евросоюза.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что победитель выборов в Словакии прямо заявил о намерении прекратить помощь Украине. Лидер партии Smer-SD, ставшей победителем парламентских выборов в Словакии, Роберт Фицо заявил, что он не намерен пересматривать свое решение, поэтому планы прекратить помощь Украине будут реализованы. Такое заявление Фицо сделал на пресс-конференции, пишет "AP".



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