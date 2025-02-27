Президент США Дональд Трамп обвинил Европейский Союз и заявил, что организация была создана для ущерба Соединенным Штатам. На эти заявления отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск, отметивший, что Трамп ошибается в своих суждениях.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза и его заявление о том, что ЕС создан, чтобы навредить США.

"ЕС создан не для того, чтобы кому-то вредить. Совершенно наоборот. Он был создан для поддержания мира, укрепления уважения между нашими нациями, создания свободной и справедливой торговли и укрепления нашей трансатлантической дружбы. Так просто", — написал Туск на платформе X.

Напомним, что Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза. Глава Белого дома раскритиковал ЕС, утверждая, что тот "был создан для того, чтобы навредить Соединенным Штатам".

"Мы приняли решение, и мы объявим его очень скоро. В общей сложности это будет 25%, и это будет касаться как автомобилей, так и всего остального", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле объяснили, чем отличается президент США Дональд Трамп от его предшественника Джо Байдена. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, главное отличие состоит в умении Трампа слушать других, в том числе голос из Москвы. Ведь именно Трамп возобновил общение между РФ и США, а также хочет встретиться с Путиным.

Также "Комментарии" писали о том, в чем опасность присутствия Виткоффа на переговорах США и России, проявившего себя благодаря шагу Путина.