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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп обвинил Европейский Союз и заявил, что организация была создана для ущерба Соединенным Штатам. На эти заявления отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск, отметивший, что Трамп ошибается в своих суждениях.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза и его заявление о том, что ЕС создан, чтобы навредить США.
Напомним, что Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза. Глава Белого дома раскритиковал ЕС, утверждая, что тот "был создан для того, чтобы навредить Соединенным Штатам".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле объяснили, чем отличается президент США Дональд Трамп от его предшественника Джо Байдена. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, главное отличие состоит в умении Трампа слушать других, в том числе голос из Москвы. Ведь именно Трамп возобновил общение между РФ и США, а также хочет встретиться с Путиным.
Также "Комментарии" писали о том, в чем опасность присутствия Виткоффа на переговорах США и России, проявившего себя благодаря шагу Путина.
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