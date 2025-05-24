В ЕС отреагировали на удар РФ по Киеву

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Кравцев Сергей
Госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на комбинированную атаку РФ по Киеву ночью 24 мая. Свою позицию дипломат представила в сообщении в соцсети Х.
Удар по Киеву. Фото: из открытых источников
Еврочиновница осудила действия РФ.
Матернова дала совет тем, кто "до сих пор сомневается, что Россия хочет продолжения войны" почитать новости.
Дипломатка отметила, что в результате удара по столице пострадали районы, где живут ее коллеги.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 24 мая Украина пережила одну из самых мощных атак врага. Киев являлся основным направлением ночной массированной атаки РФ по Украине ночью, 24 мая. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "КИЕВ24" сообщил руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Спикер рассказал, что большинство ударных БПЛА было сбито над территорией Киевщины и в окрестностях столицы.
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