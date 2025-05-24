В ЕС отреагировали на удар РФ по Киеву

Госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на комбинированную атаку РФ по Киеву ночью 24 мая. Свою позицию дипломат представила в сообщении в соцсети Х.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

Еврочиновница осудила действия РФ.

"Еще одна ужасная ракетная и дроновая атака на Украину. Основная цель — Киев. Многие жилые дома в огне, получили серьезные разрушения. Пострадали 15 человек", — написала госпожа посол.

Матернова дала совет тем, кто "до сих пор сомневается, что Россия хочет продолжения войны" почитать новости.

Дипломатка отметила, что в результате удара по столице пострадали районы, где живут ее коллеги.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 24 мая Украина пережила одну из самых мощных атак врага. Киев являлся основным направлением ночной массированной атаки РФ по Украине ночью, 24 мая. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "КИЕВ24" сообщил руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Спикер рассказал, что большинство ударных БПЛА было сбито над территорией Киевщины и в окрестностях столицы.

"Особой атака была тем, что было применено немало баллистических ракет. Основной акцент ударов – это Киев. И ударные БПЛА, в основном, огромное большинство из них были сбиты именно над территорией Киевской области. И, в частности, в окрестностях города Киева. К сожалению, есть последствия вражеской атаки. Видим, что есть собственно и попадание именно баллистических ракет. Потому что баллистика, вы знаете, не так просто перехватывается нашими средствами противовоздушной обороны", – отметил Юрий Игнат.